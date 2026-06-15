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Застосували шокер та погрожували вбивством: у Дніпрі троє чоловіків "вибивали" ніснуючий борг зі знайомого. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які "вибивали" з чоловіка неіснуючий борг.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До злочину причетні двоє братів та їхній спільник. 

"Протиправні дії вчинили місцеві мешканці, двоє з них уродженці інших країн та мають власний ресторанний бізнес. Подія сталася ще у жовтні 2025 року. Тоді зловмисники безпідставно звинуватили 20-річного знайомого у викраденні у них майна та висунули вимогу компенсувати збитки грошима. Завдану шкоду оцінили у 10 тисяч доларів та одразу ж "поставили" чоловіка на "лічильник", - йдеться в повідомленні.

Троє чоловіків вибивали неіснуючий борг з хлопця у Дніпрі

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Встановлено, що вони, погрожуючи зброєю, посадили свою жертву до машини, вдарили електрошокером, вивезли у гараж, де почали бити.

"Одним із методів, який спільники застосували відносно чоловіка - побиття металевою скакалкою по принципу батога. Вони "мордували" бідолагу, поки той не втратив свідомість. Після облили холодною водою, забрали ключі від машини та, вдовольнившись стражданнями, відпустили. Щоправда, пригрозили вбивством, у разі звернення до правоохоронців.

Троє чоловіків вибивали неіснуючий борг з хлопця у Дніпрі

Такі знущання продовжувались не один раз. Вони намагалися змусити потерпілого продати квартиру, аби розрахуватися з ними. Не витримавши такого тиску та хвилюючись за власне життя, чоловік віддав зловмисникам частину боргу та звернувся до поліцейських за допомогою", - зазначили у поліції.

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Згодом правоохоронці спільно з СБУ затримали фігурантів та провели у них низку обшуків.

Троє чоловіків вибивали неіснуючий борг з хлопця у Дніпрі

Під час заходів вилучили мобільні телефони, предмети, які використовувалися для побиття потерпілого, а також речовини, схожі на наркотичні засоби.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

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Троє чоловіків вибивали неіснуючий борг з хлопця у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3571) Дніпропетровська область (5134) Дніпровський район (426)
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Топ коментарі
+3
Дивно, підготовлені військовозобов'язані огинаються від захисту України, «перебиваючись» злочинами на своє існування!?!?
Місцева влада, про них теж нічого не ЗНАЛА, з нацполіцією і квартальними??
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15.06.2026 11:26 Відповісти
+2
НЕМА БІЛЬШЕ ЗАКОНІВ......якщо ТЦК можна все то всім можна все
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15.06.2026 11:34 Відповісти
+2
А от якби цю справу доручили прокурворші Москаленко Свєті і судді Щасній, то вони б посадили в тюрму не нападників, а того, на кого напали.
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15.06.2026 11:49 Відповісти
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Дивно, підготовлені військовозобов'язані огинаються від захисту України, «перебиваючись» злочинами на своє існування!?!?
Місцева влада, про них теж нічого не ЗНАЛА, з нацполіцією і квартальними??
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15.06.2026 11:26 Відповісти
Хочете, що вони займалися рекетом в ЗСУ?
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15.06.2026 12:11 Відповісти
Ми теж це давно помітили, як потужний за кордон, так атака на Україну, мабуть при ньому бояться, бо ще влучать
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15.06.2026 11:28 Відповісти
О, готовые штурмовики...
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15.06.2026 11:29 Відповісти
От і будеш з ними в одному окопі воювати.
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15.06.2026 12:07 Відповісти
НЕМА БІЛЬШЕ ЗАКОНІВ......якщо ТЦК можна все то всім можна все
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15.06.2026 11:34 Відповісти
"Як повідомив заступник начальника обласного ТЦК Володимир Чабан під час засідання Тимчасової слідчої комісії, у 2025 році до них безпосередньо надійшло 770 скарг і ще 1685 було перенаправлено з Нацполіції. За фактами всього цього масиву невдоволення провели лише 19 службових розслідувань, за підсумками яких порушень не виявлено."
Кому скаржитися? Хіба що до "Спортлото"...
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15.06.2026 12:45 Відповісти
А от якби цю справу доручили прокурворші Москаленко Свєті і судді Щасній, то вони б посадили в тюрму не нападників, а того, на кого напали.
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15.06.2026 11:49 Відповісти
Уроженців іншіх країн банюків саме час відстріляти під час військового стану. Тут своєї пізд..и вистачає.
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15.06.2026 12:32 Відповісти
Дети гор...
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15.06.2026 12:51 Відповісти
 
 