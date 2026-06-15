Застосували шокер та погрожували вбивством: у Дніпрі троє чоловіків "вибивали" ніснуючий борг зі знайомого. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які "вибивали" з чоловіка неіснуючий борг.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

До злочину причетні двоє братів та їхній спільник.

"Протиправні дії вчинили місцеві мешканці, двоє з них уродженці інших країн та мають власний ресторанний бізнес. Подія сталася ще у жовтні 2025 року. Тоді зловмисники безпідставно звинуватили 20-річного знайомого у викраденні у них майна та висунули вимогу компенсувати збитки грошима. Завдану шкоду оцінили у 10 тисяч доларів та одразу ж "поставили" чоловіка на "лічильник", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що вони, погрожуючи зброєю, посадили свою жертву до машини, вдарили електрошокером, вивезли у гараж, де почали бити.

"Одним із методів, який спільники застосували відносно чоловіка - побиття металевою скакалкою по принципу батога. Вони "мордували" бідолагу, поки той не втратив свідомість. Після облили холодною водою, забрали ключі від машини та, вдовольнившись стражданнями, відпустили. Щоправда, пригрозили вбивством, у разі звернення до правоохоронців.

Такі знущання продовжувались не один раз. Вони намагалися змусити потерпілого продати квартиру, аби розрахуватися з ними. Не витримавши такого тиску та хвилюючись за власне життя, чоловік віддав зловмисникам частину боргу та звернувся до поліцейських за допомогою", - зазначили у поліції.

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Згодом правоохоронці спільно з СБУ затримали фігурантів та провели у них низку обшуків.

Під час заходів вилучили мобільні телефони, предмети, які використовувалися для побиття потерпілого, а також речовини, схожі на наркотичні засоби.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вимаганні. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

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