За перевод в другую часть вымогал $800: на Хмельнитчине задержали заместителя командира. ФОТО
Военнослужащему прямо сказали: хочешь перевестись в другую часть — плати 800 долларов. Именно по такой схеме, по данным следствия, был пойман заместитель командира одной из воинских частей в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спецпрокуратуру Западного региона. По данным следствия, 37-летний капитан пообещал военнослужащему помочь с получением рекомендательного письма, необходимого для перевода в другую воинскую часть.
"Без денег ничего не будет"
Следователи установили, что в конце мая чиновник заявил подчиненному, что может повлиять на решение ответственных лиц о выдаче документа.
За свои услуги он якобы требовал 800 долларов США.
При этом подчеркивал, что без вознаграждения получить рекомендательное письмо будет невозможно.
Военный обратился к правоохранителям
Понимая незаконность требований, военнослужащий сообщил о ситуации в правоохранительные органы.
В дальнейшем он сотрудничал со следствием и помогал документировать преступление.
Задержали во время получения денег
Во время встречи в Хмельницком капитан получил оговоренную сумму денег.
Сразу после этого его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль