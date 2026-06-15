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За перевод в другую часть вымогал $800: на Хмельнитчине задержали заместителя командира. ФОТО

Военнослужащему прямо сказали: хочешь перевестись в другую часть — плати 800 долларов. Именно по такой схеме, по данным следствия, был пойман заместитель командира одной из воинских частей в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спецпрокуратуру Западного региона. По данным следствия, 37-летний капитан пообещал военнослужащему помочь с получением рекомендательного письма, необходимого для перевода в другую воинскую часть.

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"Без денег ничего не будет"

Следователи установили, что в конце мая чиновник заявил подчиненному, что может повлиять на решение ответственных лиц о выдаче документа.

За свои услуги он якобы требовал 800 долларов США.

При этом подчеркивал, что без вознаграждения получить рекомендательное письмо будет невозможно.

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$800 за перевод в другую часть: в Хмельницкой области задержали заместителя командира
$800 за перевод в другую часть: в Хмельницкой области задержали заместителя командира
$800 за перевод в другую часть: в Хмельницкой области задержали заместителя командира

Военный обратился к правоохранителям

Понимая незаконность требований, военнослужащий сообщил о ситуации в правоохранительные органы.

В дальнейшем он сотрудничал со следствием и помогал документировать преступление.

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Задержали во время получения денег

Во время встречи в Хмельницком капитан получил оговоренную сумму денег.

Сразу после этого его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

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Автор: 

взятка (6163) военнослужащие (6526) Хмельницкая область (1072)
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Хорошая служба была у капитана. По гражданке во время войны(да и машина не "Таврия"). Уже нет.
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15.06.2026 18:05 Ответить
у мене в 2023 вимагали 500 за те саме. я не дав і слава Богу як потім виявилось
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15.06.2026 18:07 Ответить
В нашій бригаді такої хєрні не було.
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15.06.2026 18:19 Ответить
Це скрізь таке робиться. Хочеш у відпустку? Плати. Не хочеш на ноль? Плати. Хочеш в тил? Плати.
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15.06.2026 19:30 Ответить
Скільки служиш?
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15.06.2026 19:38 Ответить
Скільки береш?
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15.06.2026 19:40 Ответить
 
 