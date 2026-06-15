За перевод в другую часть вымогал $800: на Хмельнитчине задержали заместителя командира. ФОТО

Военнослужащему прямо сказали: хочешь перевестись в другую часть — плати 800 долларов. Именно по такой схеме, по данным следствия, был пойман заместитель командира одной из воинских частей в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спецпрокуратуру Западного региона. По данным следствия, 37-летний капитан пообещал военнослужащему помочь с получением рекомендательного письма, необходимого для перевода в другую воинскую часть.

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"Без денег ничего не будет"

Следователи установили, что в конце мая чиновник заявил подчиненному, что может повлиять на решение ответственных лиц о выдаче документа.

За свои услуги он якобы требовал 800 долларов США.

При этом подчеркивал, что без вознаграждения получить рекомендательное письмо будет невозможно.

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Военный обратился к правоохранителям

Понимая незаконность требований, военнослужащий сообщил о ситуации в правоохранительные органы.

В дальнейшем он сотрудничал со следствием и помогал документировать преступление.

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Задержали во время получения денег

Во время встречи в Хмельницком капитан получил оговоренную сумму денег.

Сразу после этого его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и решают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

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