УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9699 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарництво в армії
617 6

За переведення до іншої частини вимагав $800: на Хмельниччині затримали заступника командира. ФОТО

Військовослужбовцю прямо сказали: хочеш перевестися до іншої частини – плати 800 доларів. Саме на такій схемі, за даними слідства, попався заступник командира однієї з військових частин на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спецпрокуратуру Західного регіону. За даними слідства, 37-річний капітан пообіцяв військовослужбовцю допомогти з отриманням рекомендаційного листа, необхідного для переведення до іншої військової частини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Без грошей нічого не буде"

Слідчі встановили, що наприкінці травня посадовець заявив підлеглому, що може вплинути на рішення відповідальних осіб щодо видачі документа.

За свої послуги він нібито вимагав 800 доларів США.

При цьому наголошував, що без винагороди отримати рекомендаційний лист буде неможливо.

Читайте: Вимагали 250 тис. грн за службу в тилу: викрито двох посадовців ТЦК на Харківщині. ФОТОрепортаж

$800 за переведення в іншу частину: на Хмельниччині затримали заступника командира
$800 за переведення в іншу частину: на Хмельниччині затримали заступника командира
$800 за переведення в іншу частину: на Хмельниччині затримали заступника командира

Військовий звернувся до правоохоронців

Розуміючи незаконність вимог, військовослужбовець повідомив про ситуацію правоохоронні органи.

Надалі він співпрацював зі слідством та допомагав документувати злочин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $5 тис. обіцяв вплинути на ВЛК та перевести мобілізованого у тил: викрито підполковника на Тернопільщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримали під час отримання грошей

Під час зустрічі у Хмельницькому капітан отримав обумовлену суму коштів.

Одразу після цього його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та вирішують питання щодо подальших процесуальних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано командира батальйону, який вимагав у підлеглих 400 тис. грн за "лояльне ставлення". ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4793) військовослужбовці (5231) Хмельницька область (1094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошая служба была у капитана. По гражданке во время войны(да и машина не "Таврия"). Уже нет.
показати весь коментар
15.06.2026 18:05 Відповісти
у мене в 2023 вимагали 500 за те саме. я не дав і слава Богу як потім виявилось
показати весь коментар
15.06.2026 18:07 Відповісти
В нашій бригаді такої хєрні не було.
показати весь коментар
15.06.2026 18:19 Відповісти
Це скрізь таке робиться. Хочеш у відпустку? Плати. Не хочеш на ноль? Плати. Хочеш в тил? Плати.
показати весь коментар
15.06.2026 19:30 Відповісти
Скільки служиш?
показати весь коментар
15.06.2026 19:38 Відповісти
Скільки береш?
показати весь коментар
15.06.2026 19:40 Відповісти
 
 