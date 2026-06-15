За переведення до іншої частини вимагав $800: на Хмельниччині затримали заступника командира. ФОТО
Військовослужбовцю прямо сказали: хочеш перевестися до іншої частини – плати 800 доларів. Саме на такій схемі, за даними слідства, попався заступник командира однієї з військових частин на Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на спецпрокуратуру Західного регіону. За даними слідства, 37-річний капітан пообіцяв військовослужбовцю допомогти з отриманням рекомендаційного листа, необхідного для переведення до іншої військової частини.
"Без грошей нічого не буде"
Слідчі встановили, що наприкінці травня посадовець заявив підлеглому, що може вплинути на рішення відповідальних осіб щодо видачі документа.
За свої послуги він нібито вимагав 800 доларів США.
При цьому наголошував, що без винагороди отримати рекомендаційний лист буде неможливо.
Військовий звернувся до правоохоронців
Розуміючи незаконність вимог, військовослужбовець повідомив про ситуацію правоохоронні органи.
Надалі він співпрацював зі слідством та допомагав документувати злочин.
Затримали під час отримання грошей
Під час зустрічі у Хмельницькому капітан отримав обумовлену суму коштів.
Одразу після цього його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та вирішують питання щодо подальших процесуальних дій.
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