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Отец польского добровольца Штибера, погибшего за Украину, передал украинским военным автомобиль сына. ФОТО

Отец польского добровольца Даниэля Штибера, погибшего в боях за Украину в 2022 году, Мирослав Штибер передал автомобиль украинским защитникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Slawa.

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Отец погибшего добровольца продолжает дело сына

Мужчина рассказал, что продолжает волонтерскую деятельность, которую его сын начал еще при жизни.

отец погибшего за Украину поляка передал автомобиль ВСУ

В частности, Штибер отметил, что до того, как сын присоединился к Международному легиону территориальной обороны Украины, он занимался волонтерской деятельностью.

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"Он ездил с гуманитарными конвоями. Я организовывал помощь, а он их сопровождал. Со временем начал приближаться к фронту", - отметил мужчина.

После того как сын погиб на войне в Украине, Штибер продолжил волонтерскую деятельность и поддержку Украины.

Он рассказал, что неоднократно передавал гуманитарную помощь украинским военным, в частности  медицинское оборудование и носилки для эвакуации раненых.

Автомобиль, которым пользовался Даниэль, передали на фронт

Последним решением стала передача автомобиля. Мы покупали его вместе с Даниэлем, он также им пользовался. Для меня важно, чтобы этот автомобиль и дальше служил украинским военным и помогал им в работе на фронте", - добавил он.

Даниэля Штибера похоронили с воинскими почестями на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.

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Мирослав Штибер призвал беречь украинско-польские отношения

Отец погибшего воина подчеркнул важность сохранения партнерских отношений между Украиной и Польшей.

Я считаю, что нужно беречь украинско-польские отношения. Только вместе мы можем быть сильными. Если действовать по отдельности - мы слабеем, а сотрудничество дает шанс на развитие и безопасность для обоих народов", - подчеркнул он.

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Низький уклін Польському патріоту що захищав Україну і Польщу від окупантів ************!
Памятаймо Українці та Поляки,:високу ціну свободи від московитів, з їх концтаборами ГУЛАГУ, СЛОН, КардЛАГу та «сім'я врага народа»!!
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16.06.2026 09:56 Ответить
Вічна Память Герою-Захиснику України.....
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16.06.2026 10:05 Ответить
поступок ЧОЛОВІКА, шана і подяка!
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16.06.2026 10:08 Ответить
Потрійний уклін панові Мирославу, як батькові загиблого Героя, як волонтерові, який попри втрату сина не припинив допомагати Україні і як притомномц полякові - другу України. 👏👏👏👏👏👏👏 Бо поки Ще не вмерла Україна 🇺🇦 доти і Польска нє згінєла 🇲🇨.
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16.06.2026 10:14 Ответить
Дякуємо пане!
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16.06.2026 10:15 Ответить
Вечная память и Слава Даниэлю. Сочувствие и благодарность пану Мирославу за сына. Лучшее, что может сделать Зеленский-пригласить Пана Мирослава в Киев-и передать ему орден Белого орла.
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16.06.2026 10:30 Ответить
Подяка батьку за свого небайдужого сина і допомогу ,це не те що наше жлобйо корупціонерів та багатьох різних суддів ,прокурорів,високопосадовців яким завжди мало.
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16.06.2026 10:35 Ответить
Ще послужить корч побратимам.
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16.06.2026 10:59 Ответить
Дякуємо пану Мирославу за сина -Героя .
Вічна пам'ять і пошана Воїну.
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16.06.2026 11:07 Ответить
 
 