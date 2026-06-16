Отец польского добровольца Штибера, погибшего за Украину, передал украинским военным автомобиль сына. ФОТО
Отец польского добровольца Даниэля Штибера, погибшего в боях за Украину в 2022 году, Мирослав Штибер передал автомобиль украинским защитникам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Slawa.
Отец погибшего добровольца продолжает дело сына
Мужчина рассказал, что продолжает волонтерскую деятельность, которую его сын начал еще при жизни.
В частности, Штибер отметил, что до того, как сын присоединился к Международному легиону территориальной обороны Украины, он занимался волонтерской деятельностью.
"Он ездил с гуманитарными конвоями. Я организовывал помощь, а он их сопровождал. Со временем начал приближаться к фронту", - отметил мужчина.
После того как сын погиб на войне в Украине, Штибер продолжил волонтерскую деятельность и поддержку Украины.
Он рассказал, что неоднократно передавал гуманитарную помощь украинским военным, в частности медицинское оборудование и носилки для эвакуации раненых.
Автомобиль, которым пользовался Даниэль, передали на фронт
Последним решением стала передача автомобиля. Мы покупали его вместе с Даниэлем, он также им пользовался. Для меня важно, чтобы этот автомобиль и дальше служил украинским военным и помогал им в работе на фронте", - добавил он.
Даниэля Штибера похоронили с воинскими почестями на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.
Мирослав Штибер призвал беречь украинско-польские отношения
Отец погибшего воина подчеркнул важность сохранения партнерских отношений между Украиной и Польшей.
Я считаю, что нужно беречь украинско-польские отношения. Только вместе мы можем быть сильными. Если действовать по отдельности - мы слабеем, а сотрудничество дает шанс на развитие и безопасность для обоих народов", - подчеркнул он.
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