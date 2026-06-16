Отец польского добровольца Штибера, погибшего за Украину, передал украинским военным автомобиль сына. ФОТО

Отец польского добровольца Даниэля Штибера, погибшего в боях за Украину в 2022 году, Мирослав Штибер передал автомобиль украинским защитникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Slawa.

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Отец погибшего добровольца продолжает дело сына

Мужчина рассказал, что продолжает волонтерскую деятельность, которую его сын начал еще при жизни.

В частности, Штибер отметил, что до того, как сын присоединился к Международному легиону территориальной обороны Украины, он занимался волонтерской деятельностью.

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"Он ездил с гуманитарными конвоями. Я организовывал помощь, а он их сопровождал. Со временем начал приближаться к фронту", - отметил мужчина.

После того как сын погиб на войне в Украине, Штибер продолжил волонтерскую деятельность и поддержку Украины.

Он рассказал, что неоднократно передавал гуманитарную помощь украинским военным, в частности медицинское оборудование и носилки для эвакуации раненых.

Автомобиль, которым пользовался Даниэль, передали на фронт

Последним решением стала передача автомобиля. Мы покупали его вместе с Даниэлем, он также им пользовался. Для меня важно, чтобы этот автомобиль и дальше служил украинским военным и помогал им в работе на фронте", - добавил он.

Даниэля Штибера похоронили с воинскими почестями на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.

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Мирослав Штибер призвал беречь украинско-польские отношения

Отец погибшего воина подчеркнул важность сохранения партнерских отношений между Украиной и Польшей.