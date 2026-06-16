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Новини Фото Волонтери для армії
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Батько польського добровольця Штибера, який загинув за Україну, передав українським військовим авто сина. ФОТО

Батько польського добровольця Даніеля Штибера, який загинув у боях за Україну у 2022 році, Мирослав Штибер передав автомобіль для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Slawa.

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Батько полеглого добровольця продовжує справу сина

Чоловік розповів, що продовжує волонтерську діяльність, яку його син розпочав ще за життя.

батько загиблого за Україну поляка передав авто ЗСУ

Зокрема Штибер зазначив, що до того, як син приєднався до Міжнародного легіону територіальної оборони України, він займався волонтерською діяльністю.

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"Він їздив з гуманітарними конвоями. Я організовував допомогу, а він їх супроводжував. З часом почав наближатися до фронту", - зазначив чоловік.

Після того як син загинув на війні в Україні, Штибер продовжив волонтерську діяльність і підтримку України.

Він розповів, що неодноразово передавав гуманітарну допомогу українським військовим, зокрема медичне обладнання та ноші для евакуації поранених.

Автомобіль, яким користувався Даніель, передали на фронт

Останнім рішенням стала передача автомобіля. Ми купували його разом із Даніелем, він також ним користувався. Для мене важливо, щоб цей автомобіль і далі служив українським військовим та допомагав їм у роботі на фронті", - додав він.

Даніеля Штибера поховали з військовими почестями на кладовищі Старі Повонзки у Варшаві.

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Мирослав Штибер закликав берегти українсько-польські відносини

Батько полеглого вояка наголосив на важливості збереження партнерських відносин між Україною та Польщею.

Я вважаю, що потрібно берегти українсько-польські відносини. Лише разом ми можемо бути сильними. Якщо діяти окремо - ми слабшаємо, а співпраця дає шанс на розвиток і безпеку для обох народів", - наголосив він.

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авто (6588) Польща (9375) волонтери (1393) добровольці (997)
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Низький уклін Польському патріоту що захищав Україну і Польщу від окупантів ************!
Памятаймо Українці та Поляки,:високу ціну свободи від московитів, з їх концтаборами ГУЛАГУ, СЛОН, КардЛАГу та «сім'я врага народа»!!
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16.06.2026 09:56 Відповісти
Вічна Память Герою-Захиснику України.....
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16.06.2026 10:05 Відповісти
поступок ЧОЛОВІКА, шана і подяка!
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16.06.2026 10:08 Відповісти
Потрійний уклін панові Мирославу, як батькові загиблого Героя, як волонтерові, який попри втрату сина не припинив допомагати Україні і як притомномц полякові - другу України. 👏👏👏👏👏👏👏 Бо поки Ще не вмерла Україна 🇺🇦 доти і Польска нє згінєла 🇲🇨.
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16.06.2026 10:14 Відповісти
Дякуємо пане!
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16.06.2026 10:15 Відповісти
 
 