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$150 тыс. за закрытие дела: НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения сотруднику СБУ, подстрекавшего представителя бизнеса дать взятку правоохранителям, чтобы вернуть изъятые во время обыска деньги и закрыть уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье был проведен обыск, в ходе которого были изъяты наличные средства на общую сумму более 6 млн грн.

Руководитель компании через своего знакомого решил выяснить причины таких действий правоохранителей. Этот знакомый обратился за информацией к сотруднику СБУ, который вместо объяснений предложил "решить проблему" за деньги", - говорится в сообщении.

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По данным Бюро, сначала речь шла о возврате денег за половину изъятой суммы.

Однако впоследствии за $150 тыс. чиновник пообещал договориться с правоохранителями не только о возврате всех средств, но и о полном закрытии уголовного дела.

Досудебное расследование продолжается.

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НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности
НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности
НАБУ разоблачило сотрудника СБУ на взятке: подробности

Автор: 

НАБУ (4850) взятка (6163) СБУ (20770)
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ПРИКРО,дуже прикро,але астина СБУ---"працю" на свій карман.
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16.06.2026 10:44 Ответить
Гірше, на Ворогів України. Маріупіль 3,14дари взяли тільки завдяки тому, що швидко просунулися з Криму, а просунулися, тому що там не було фортифікацій... Якби не це СБУ, можливо, не було б у кацапів і Маріка і ЗАЕС
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16.06.2026 10:59 Ответить
Тепер "під заставу" , потім "сроки давності" і остаточна свобода...
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16.06.2026 10:50 Ответить
 
 