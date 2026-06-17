Передала оккупантам картины Айвазовского, Куинджи и Калмыкова стоимостью более 26 млн грн: бывшей директору мариупольского музея сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бывшей директору Мариупольского краеведческого музея, которая способствовала незаконному присвоению оккупантами уникальных произведений искусства из фондов Художественного музея имени Архипа Куинджи, предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что в начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемая, имея свободный доступ к музейному хранилищу, незаконно завладела картинами, которые экспонировались в Художественном музее имени Архипа Куинджи. Сначала она перевезла их в свою квартиру, а затем, после договоренностей с представителями оккупационной администрации, лично передала захватчикам.
Впоследствии картины были вывезены в так называемый "Донецкий республиканский художественный музей" и незаконно внесены в российский реестр музейных ценностей. Таким образом подозреваемая способствовала незаконному присвоению оккупантами культурного наследия Мариуполя.
Бывшей директорше заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Что было похищено
Отмечается, что речь идет о пяти оригинальных полотнах Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Григория Калмыкова общей стоимостью более 26 млн грн.
Среди похищенных культурных ценностей - картина Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", полотна Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень. Крым" и "Эльбрус", а также работа Григория Калмыкова "Куинджи кормит голубей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський з «потужниками» та держсекретарями і директоратами та «офісами», на посадах з опу, КМУ, ЦОВВ, ОДА свої родини з МАЙНОМ, євакуювали ЗАВЧАСНО, а за державу їм плювати хотілося ….
А так гуртом фоткалися, на День вишиванки та Незалежності ….
Це ця наволоч, котра запропонувала ось так зображати Герб України, надіюсь знаєте, що цей знак означає. І чого доброго було чекати від такого послідовника зє, типу "термоса", "сеньйора голодомора" і т. п. "перлів".
Вона ж за вказівкою Великого Зе і Єрьмака-розміновувачамостівзкриму готувалась до травневих шашликів.
Охвіс генерального прокуратора не в курсі?