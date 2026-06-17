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Новости Фото Россияне воруют культурные ценности Украины РФ похищает культурные ценности
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Передала оккупантам картины Айвазовского, Куинджи и Калмыкова стоимостью более 26 млн грн: бывшей директору мариупольского музея сообщено о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывшей директору Мариупольского краеведческого музея, которая способствовала незаконному присвоению оккупантами уникальных произведений искусства из фондов Художественного музея имени Архипа Куинджи, предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Бывшая директор мариупольского музея передала оккупантам картины

Что известно

Установлено, что в начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемая, имея свободный доступ к музейному хранилищу, незаконно завладела картинами, которые экспонировались в Художественном музее имени Архипа Куинджи. Сначала она перевезла их в свою квартиру, а затем, после договоренностей с представителями оккупационной администрации, лично передала захватчикам.

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Бывшая директор мариупольского музея передала оккупантам картины

Впоследствии картины были вывезены в так называемый "Донецкий республиканский художественный музей" и незаконно внесены в российский реестр музейных ценностей. Таким образом подозреваемая способствовала незаконному присвоению оккупантами культурного наследия Мариуполя.

Бывшей директорше заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Что было похищено

Отмечается, что речь идет о пяти оригинальных полотнах Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Григория Калмыкова общей стоимостью более 26 млн грн.

Среди похищенных культурных ценностей - картина Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа", полотна Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень. Крым" и "Эльбрус", а также работа Григория Калмыкова "Куинджи кормит голубей".

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Бывшая директор мариупольского музея передала оккупантам картины
Бывшая директор мариупольского музея передала оккупантам картины
Бывшая директор мариупольского музея передала оккупантам картины

Автор: 

Мариуполь (5632) музей (728) Донецкая область (12468) Офис Генпрокурора (3158) Мариупольский район (105)
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Топ комментарии
+17
Цікаво, а хто мав потурбуватися за музейні експонати України, вивести їх, коли розміновував Чонгар? Невже знову якась Зінка? Така тиша по відношенню до тієї посадової особи, ніби його тоді не було і воно якось само сталося, а він прибув вже після всього.
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17.06.2026 14:15 Ответить
+8
розмінували Чонгар андрій і вова,а після невдалої спроби здати Україну,вова боневтік
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17.06.2026 14:18 Ответить
+6
А я дивлюсі далі і глибше. З 2019 року крім булави Голобородько отримав всі повноваження в державі. До повномасшабного вторгнення залишалося 3 роки і я б його запитав, а навіщо він призначив таких ворогів і чому не дав наказ на вивіз експонатів із зони ризику?
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17.06.2026 14:39 Ответить
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Цікаво, а хто мав потурбуватися за музейні експонати України, вивести їх, коли розміновував Чонгар? Невже знову якась Зінка? Така тиша по відношенню до тієї посадової особи, ніби його тоді не було і воно якось само сталося, а він прибув вже після всього.
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17.06.2026 14:15 Ответить
Мабудь відділ по захисту культурних пам'яток СБУ мав потурбуватись, та вивчити всіх директорів та персонал музеїв.
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17.06.2026 14:31 Ответить
А я дивлюсі далі і глибше. З 2019 року крім булави Голобородько отримав всі повноваження в державі. До повномасшабного вторгнення залишалося 3 роки і я б його запитав, а навіщо він призначив таких ворогів і чому не дав наказ на вивіз експонатів із зони ризику?
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17.06.2026 14:39 Ответить
Гончарук + Шмигаль з верещук, та ціла група держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, місцевих керівників ретельно і системно, саботували виконання вимог законодавства України щодо збереження музейних експонатів від попадання їх до рук окупантів з московії!! А в Україні, з 2014-15 року діє Особливий період, і відповідно функціональні обов'язки осіб на посадах від Києва і до місць де й відбувся злочин, як у музеях Маріуполя!!
Зеленський з «потужниками» та держсекретарями і директоратами та «офісами», на посадах з опу, КМУ, ЦОВВ, ОДА свої родини з МАЙНОМ, євакуювали ЗАВЧАСНО, а за державу їм плювати хотілося ….
А так гуртом фоткалися, на День вишиванки та Незалежності ….
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17.06.2026 14:39 Ответить
Провести своєчасну евакуацію цінностей із музеїв мав провести такий собі міністр культури та інформаційної політики України з 4 червня 2020 до 27 липня 2023 року Олекса́ндр Владисла́вович Ткаче́нко.
Це ця наволоч, котра запропонувала ось так зображати Герб України, надіюсь знаєте, що цей знак означає. І чого доброго було чекати від такого послідовника зє, типу "термоса", "сеньйора голодомора" і т. п. "перлів".
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17.06.2026 14:52 Ответить
розмінували Чонгар андрій і вова,а після невдалої спроби здати Україну,вова боневтік
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17.06.2026 14:18 Ответить
всьо , ужє в общакє. Тобто в ермітажі, де вони тримають все награбоване.
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17.06.2026 14:51 Ответить
Це як махати після бою кулаками.А уряд Зеленського чим займався?Це має назву злочинна бездіяльність!
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17.06.2026 14:52 Ответить
Як завжди, відповідальність несе тільки найнижча ланка, а ті, хто впустив ворога, тих нема кому карать..
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17.06.2026 14:58 Ответить
Нехай тепер позує для картини "Припливла"!
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17.06.2026 15:07 Ответить
Це не директриса передала картини окупантам, а Зеленський разом із слугами.
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17.06.2026 15:14 Ответить
Окуєть!

Вона ж за вказівкою Великого Зе і Єрьмака-розміновувачамостівзкриму готувалась до травневих шашликів.

Охвіс генерального прокуратора не в курсі?
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17.06.2026 15:55 Ответить
 
 