Передала окупантам картини Айвазовського, Куїнджі та Калмикова вартістю понад 26 млн грн: повідомлено про підозру ексдиректорці маріупольського музею. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею, яка сприяла незаконному привласненню окупантами унікальних творів мистецтва з фондів Художнього музею імені Архипа Куїнджі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювана, маючи вільний доступ до музейного сховища, незаконно заволоділа картинами, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі. Спочатку вона перевезла їх до власного помешкання, а згодом, після домовленостей із представниками окупаційної адміністрації, особисто передала загарбникам.
Надалі картини були вивезені до так званого "донецького республіканського художнього музею" та незаконно внесені до російського реєстру музейних цінностей. Таким чином підозрювана сприяла незаконному привласненню окупантами культурної спадщини Маріуполя.
Колишній директорці заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Що було викрадено
Зазначається, що йдеться про п’ять оригінальних полотен Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Григорія Калмикова загальною вартістю понад 26 млн грн.
Серед викрадених культурних цінностей – картина Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", полотна Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь. Крим" та "Ельбрус", а також робота Григорія Калмикова "Куїнджі годує голубів".
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Зеленський з «потужниками» та держсекретарями і директоратами та «офісами», на посадах з опу, КМУ, ЦОВВ, ОДА свої родини з МАЙНОМ, євакуювали ЗАВЧАСНО, а за державу їм плювати хотілося ….
А так гуртом фоткалися, на День вишиванки та Незалежності ….
Це ця наволоч, котра запропонувала ось так зображати Герб України, надіюсь знаєте, що цей знак означає. І чого доброго було чекати від такого послідовника зє, типу "термоса", "сеньйора голодомора" і т. п. "перлів".
Картины и "Мрію" прос...ли.
Хотя, Приват (гос. банк) готовился к войне. Где то в октябре 21-го перестали выдавать новые кредиты жителям Донецкой области
Вона ж за вказівкою Великого Зе і Єрьмака-розміновувачамостівзкриму готувалась до травневих шашликів.
Охвіс генерального прокуратора не в курсі?