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Новини Фото Росіяни крадуть культурні цінності України РФ краде культурні цінності
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Передала окупантам картини Айвазовського, Куїнджі та Калмикова вартістю понад 26 млн грн: повідомлено про підозру ексдиректорці маріупольського музею. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру колишній директорці Маріупольського краєзнавчого музею, яка сприяла незаконному привласненню окупантами унікальних творів мистецтва з фондів Художнього музею імені Архипа Куїнджі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Ексдиректорка маріупольського музею віддала окупантам картини

Що відомо

Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювана, маючи вільний доступ до музейного сховища, незаконно заволоділа картинами, які експонувалися у Художньому музеї імені Архипа Куїнджі. Спочатку вона перевезла їх до власного помешкання, а згодом, після домовленостей із представниками окупаційної адміністрації, особисто передала загарбникам.

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Ексдиректорка маріупольського музею віддала окупантам картини

Надалі картини були вивезені до так званого "донецького республіканського художнього музею" та незаконно внесені до російського реєстру музейних цінностей. Таким чином підозрювана сприяла незаконному привласненню окупантами культурної спадщини Маріуполя.

Колишній директорці заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Що було викрадено

Зазначається, що йдеться про п’ять оригінальних полотен Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Григорія Калмикова загальною вартістю понад 26 млн грн.

Серед викрадених культурних цінностей – картина Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", полотна Архипа Куїнджі "Червоний захід", "Осінь. Крим" та "Ельбрус", а також робота Григорія Калмикова "Куїнджі годує голубів".

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Ексдиректорка маріупольського музею віддала окупантам картини
Ексдиректорка маріупольського музею віддала окупантам картини
Ексдиректорка маріупольського музею віддала окупантам картини

Автор: 

Маріуполь (3253) музей (460) Донецька область (11348) Офіс Генпрокурора (3937) Маріупольський район (110)
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Топ коментарі
+20
Цікаво, а хто мав потурбуватися за музейні експонати України, вивести їх, коли розміновував Чонгар? Невже знову якась Зінка? Така тиша по відношенню до тієї посадової особи, ніби його тоді не було і воно якось само сталося, а він прибув вже після всього.
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17.06.2026 14:15 Відповісти
+8
розмінували Чонгар андрій і вова,а після невдалої спроби здати Україну,вова боневтік
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17.06.2026 14:18 Відповісти
+7
А я дивлюсі далі і глибше. З 2019 року крім булави Голобородько отримав всі повноваження в державі. До повномасшабного вторгнення залишалося 3 роки і я б його запитав, а навіщо він призначив таких ворогів і чому не дав наказ на вивіз експонатів із зони ризику?
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17.06.2026 14:39 Відповісти
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Цікаво, а хто мав потурбуватися за музейні експонати України, вивести їх, коли розміновував Чонгар? Невже знову якась Зінка? Така тиша по відношенню до тієї посадової особи, ніби його тоді не було і воно якось само сталося, а він прибув вже після всього.
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17.06.2026 14:15 Відповісти
Мабудь відділ по захисту культурних пам'яток СБУ мав потурбуватись, та вивчити всіх директорів та персонал музеїв.
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17.06.2026 14:31 Відповісти
А я дивлюсі далі і глибше. З 2019 року крім булави Голобородько отримав всі повноваження в державі. До повномасшабного вторгнення залишалося 3 роки і я б його запитав, а навіщо він призначив таких ворогів і чому не дав наказ на вивіз експонатів із зони ризику?
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17.06.2026 14:39 Відповісти
Гончарук + Шмигаль з верещук, та ціла група держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, місцевих керівників ретельно і системно, саботували виконання вимог законодавства України щодо збереження музейних експонатів від попадання їх до рук окупантів з московії!! А в Україні, з 2014-15 року діє Особливий період, і відповідно функціональні обов'язки осіб на посадах від Києва і до місць де й відбувся злочин, як у музеях Маріуполя!!
Зеленський з «потужниками» та держсекретарями і директоратами та «офісами», на посадах з опу, КМУ, ЦОВВ, ОДА свої родини з МАЙНОМ, євакуювали ЗАВЧАСНО, а за державу їм плювати хотілося ….
А так гуртом фоткалися, на День вишиванки та Незалежності ….
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17.06.2026 14:39 Відповісти
Провести своєчасну евакуацію цінностей із музеїв мав провести такий собі міністр культури та інформаційної політики України з 4 червня 2020 до 27 липня 2023 року Олекса́ндр Владисла́вович Ткаче́нко.
Це ця наволоч, котра запропонувала ось так зображати Герб України, надіюсь знаєте, що цей знак означає. І чого доброго було чекати від такого послідовника зє, типу "термоса", "сеньйора голодомора" і т. п. "перлів".
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17.06.2026 14:52 Відповісти
Обычное *************.
Картины и "Мрію" прос...ли.
Хотя, Приват (гос. банк) готовился к войне. Где то в октябре 21-го перестали выдавать новые кредиты жителям Донецкой области
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17.06.2026 16:50 Відповісти
розмінували Чонгар андрій і вова,а після невдалої спроби здати Україну,вова боневтік
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17.06.2026 14:18 Відповісти
всьо , ужє в общакє. Тобто в ермітажі, де вони тримають все награбоване.
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17.06.2026 14:51 Відповісти
Це як махати після бою кулаками.А уряд Зеленського чим займався?Це має назву злочинна бездіяльність!
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17.06.2026 14:52 Відповісти
Як завжди, відповідальність несе тільки найнижча ланка, а ті, хто впустив ворога, тих нема кому карать..
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17.06.2026 14:58 Відповісти
Нехай тепер позує для картини "Припливла"!
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17.06.2026 15:07 Відповісти
Це не директриса передала картини окупантам, а Зеленський разом із слугами.
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17.06.2026 15:14 Відповісти
Окуєть!

Вона ж за вказівкою Великого Зе і Єрьмака-розміновувачамостівзкриму готувалась до травневих шашликів.

Охвіс генерального прокуратора не в курсі?
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17.06.2026 15:55 Відповісти
 
 