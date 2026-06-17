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Местный житель Белгорода снял на видео удар дрона по грузовику. ВИДЕО+ФОТО

В сети появилась видеозапись, на которой дрон-камикадзе атакует грузовик в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых местным жителем, видно, как беспилотник попадает в переднюю часть грузовика прямо во время движения по дороге.

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После удара транспортное средство получило повреждения и не смогло продолжить движение.

Также отмечается, что в течение дня в Белгороде были поражены как минимум два российских логистических грузовика.

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атака БПЛА на логистику в Белгороде

атака БПЛА на логистику в Белгороде

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атака (1593) логистика (110) дроны (7395) Белгород (503)
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17 червня 2026, 09:25 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4360845.html Так закончил свою жизнь иконокрад и типичный "святой" руSSкой церкви - Андрей Боголюбский.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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17.06.2026 22:55 Ответить
Нах кацапську жжшчку.
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17.06.2026 23:11 Ответить
Білгород - це Україна. Нехай шастать!
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17.06.2026 23:02 Ответить
слабувато вантажівка не палає .
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17.06.2026 23:02 Ответить
Знову кацапська провокація. Жужик ФПВ маленький, як і у випадку з білоруським автобусом з дітьми.. Він керується оператором з даху недалеко від цієї вулиці. Максимально несе 80 грамів вибухівки. Кацапня буде розводити своїх дебілів, щоб ярити ненавистю до українців!
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18.06.2026 00:00 Ответить
пане Мадяр, срань кацапська летіла саме з белай рашкі,
хотіло б ся ваше відповідало за свої ж слова..
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18.06.2026 00:08 Ответить
 
 