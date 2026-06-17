Местный житель Белгорода снял на видео удар дрона по грузовику. ВИДЕО+ФОТО

В сети появилась видеозапись, на которой дрон-камикадзе атакует грузовик в Белгороде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых местным жителем, видно, как беспилотник попадает в переднюю часть грузовика прямо во время движения по дороге.

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После удара транспортное средство получило повреждения и не смогло продолжить движение.

Также отмечается, что в течение дня в Белгороде были поражены как минимум два российских логистических грузовика.

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