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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Удари по логістиці РФ
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Місцевий житель Бєлгорода зафільмував удар дрона по вантажівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували відеозапис, на якому дрон-камікадзе атакує логістичну вантажівку у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, зафільмованих місцевим жителем, видно, як безпілотник влучає в передню частину фури просто під час руху дорогою.

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Після влучання транспортний засіб зазнав пошкоджень та не зміг продовжувати рух.

Також зазначається, що протягом дня у Бєлгороді було уражено щонайменше дві російські логістичні вантажівки.

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атака бпла на логістику у бєлгороді

атака бпла на логістику у бєлгороді

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атака (1658) логістика (144) дрони (8469) Бєлгород (558)
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17 червня 2026, 09:25 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4360845.html Так закончил свою жизнь иконокрад и типичный "святой" руSSкой церкви - Андрей Боголюбский.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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17.06.2026 22:55 Відповісти
Нах кацапську жжшчку.
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17.06.2026 23:11 Відповісти
Білгород - це Україна. Нехай шастать!
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17.06.2026 23:02 Відповісти
слабувато вантажівка не палає .
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17.06.2026 23:02 Відповісти
Знову кацапська провокація. Жужик ФПВ маленький, як і у випадку з білоруським автобусом з дітьми.. Він керується оператором з даху недалеко від цієї вулиці. Максимально несе 80 грамів вибухівки. Кацапня буде розводити своїх дебілів, щоб ярити ненавистю до українців!
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18.06.2026 00:00 Відповісти
 
 