Місцевий житель Бєлгорода зафільмував удар дрона по вантажівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У мережі опублікували відеозапис, на якому дрон-камікадзе атакує логістичну вантажівку у Бєлгороді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, зафільмованих місцевим жителем, видно, як безпілотник влучає в передню частину фури просто під час руху дорогою.
Після влучання транспортний засіб зазнав пошкоджень та не зміг продовжувати рух.
Також зазначається, що протягом дня у Бєлгороді було уражено щонайменше дві російські логістичні вантажівки.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/