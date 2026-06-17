Місцевий житель Бєлгорода зафільмував удар дрона по вантажівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували відеозапис, на якому дрон-камікадзе атакує логістичну вантажівку у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, зафільмованих місцевим жителем, видно, як безпілотник влучає в передню частину фури просто під час руху дорогою.

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Після влучання транспортний засіб зазнав пошкоджень та не зміг продовжувати рух.

Також зазначається, що протягом дня у Бєлгороді було уражено щонайменше дві російські логістичні вантажівки.

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