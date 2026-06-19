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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты атаковали стоянку грузового транспорта в Одесской области: есть погибший и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар по стоянке грузового транспорта на юге Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Кипер.

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Подробности

В результате вражеской атаки загорелись пустые бензовозы и газовоз. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, один пострадавший госпитализирован.

На месте работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация очередного военного преступления РФ против мирного населения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что в результате атаки на стоянке за пределами населенного пункта загорелись 2 бензовоза и 1 газовоз. Тушение пожара осложняли повторные воздушные тревоги.

РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий

РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий
РФ атакувала стоянку на Одещині: є загиблий

Читайте: Российские удары оставили без света потребителей в шести областях, - "Укрэнерго"

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что РФ также атаковала два иностранных гражданских судна в Одесской области.

В результате удара РФ есть погибший и раненые.

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обстрел (33234) Одесская область (4385)
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