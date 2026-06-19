Рашисти атакували стоянку вантажного транспорту на Одещині: є загиблий та поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по стоянці вантажного транспорту на півдні Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Кіпер.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Внаслідок ворожої атаки загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо отримали поранення, одну постраждалу особу госпіталізовано.



На місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація чергового воєнного злочину рф проти мирного населення", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що внаслідок атаки на стоянці за межами населеного пункту зайнялися 2 бензовози та 1 газовоз. Гасіння пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги.





















Читайте: Російські удари залишили без світла споживачів у шести областях, - Укренерго

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ також атакувала два іноземні цивільні судна на Одещині.

Внаслідок удару РФ є загиблий та поранені.

Також читайте: Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів відомо про 2 загиблих і 4 поранених. ФОТОрепортаж