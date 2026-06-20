Обстрелы Донецкой области: в Краматорске трое погибших, есть раненые. ФОТО
За прошедшие сутки, 19 июня 2026 года, войска РФ интенсивно атаковали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Доброполье поврежден частный дом.
Краматорский район
По данным ОВА, в Николаевке ранены 3 человека, повреждена инфраструктура. В Славянске ранены 2 человека. В Краматорске 3 человека погибли и 8 ранены, повреждены 18 частных домов, 3 многоэтажки, общежитие, СТО и автомойка, административное здание, культовое сооружение, хозяйственное здание, кафе и 5 автомобилей. В Марьевке Александровской громады поврежден автомобиль. В Самийловке Новодонецкой громады повреждены 2 частных дома; в Спаско-Михайловке — агропредприятие и инфраструктурный объект. В Дружковке повреждены многоэтажный дом и частный дом.
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области.
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