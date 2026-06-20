Обстріли Донеччини: у Краматорську троє загиблих, є поранені. ФОТО

Минулої доби, 19 червня 2026 року, війська РФ інтенсивно атакували 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

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Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївці поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено 2 людини. У Краматорську 3 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, гуртожиток, СТО та автомийку, адмінбудівлю, культову споруду, господарчу будівлю, кав'ярню і 5 автомобілів. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено авто. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки; у Спасько-Михайлівці - агропідприємство та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

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