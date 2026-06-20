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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты вновь атаковали Одесскую область: повреждены предприятия. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, зафиксированы попадания по территории транспортного и строительного предприятий.

Повреждены пустые топливные емкости. Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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Одесская область обстрел

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский "Шахед" нанес удар по АЗС в Одесской области, там вспыхнул пожар.

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