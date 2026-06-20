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Рашисти знову атакували Одещину: пошкоджено підприємства. ФОТО
Ворог продовжує атакувати Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, зафіксовано влучання по території транспортного та будівельного підприємств.
Пошкоджено порожні паливні ємності. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники.
Минулося без постраждалих. Триває усунення наслідків атаки.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російський "Шахед" вдарив по АЗС на Одещині, там спалахнула пожежа.
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