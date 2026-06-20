Рашисти знову атакували Одещину: пошкоджено підприємства. ФОТО

Ворог продовжує атакувати Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, зафіксовано влучання по території транспортного та будівельного підприємств.

Пошкоджено порожні паливні ємності. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники.

Минулося без постраждалих. Триває усунення наслідків атаки.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російський "Шахед" вдарив по АЗС на Одещині, там спалахнула пожежа.

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