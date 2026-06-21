Сутки на Донетчине: атакованы два района, в Дружковке двое раненых. ФОТОрепортаж
Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Белозерском разрушены 3 многоэтажных дома и 9 повреждены.
- В Доброполье поврежден частный дом.
Краматорский район
- В Николаевке повреждены 8 многоэтажных домов и 25 частных домов.
- В Славянске повреждены многоэтажный дом, 5 частных домов, 2 автомобиля и газопровод.
- В Мирной Долине Александровской громады повреждено зернохранилище.
- В Новодонецком повреждено многоэтажное здание; в Курицино — предприятие; в Самийловке — частный дом и автомобиль.
- В Дружковке ранены 2 человека, поврежден частный дом.
Отмечается, что с линии фронта эвакуированы 427 человек, в том числе 29 детей.
Последствия обстрелов
Последствия вражеских ударов показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль