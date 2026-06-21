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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: атакованы два района, в Дружковке двое раненых. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

  • В Белозерском разрушены 3 многоэтажных дома и 9 повреждены.
  • В Доброполье поврежден частный дом.

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Краматорский район

  • В Николаевке повреждены 8 многоэтажных домов и 25 частных домов.
  • В Славянске повреждены многоэтажный дом, 5 частных домов, 2 автомобиля и газопровод.
  • В Мирной Долине Александровской громады повреждено зернохранилище.
  • В Новодонецком повреждено многоэтажное здание; в Курицино — предприятие; в Самийловке — частный дом и автомобиль.
  • В Дружковке ранены 2 человека, поврежден частный дом.

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Отмечается, что с линии фронта эвакуированы 427 человек, в том числе 29 детей.

Последствия обстрелов

Последствия вражеских ударов показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области
Обстрелы Донецкой области

Автор: 

обстрел (33264) Донецкая область (12482) Краматорский район (1270) Покровский район (1773) Дружковка (170)
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