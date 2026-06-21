Сутки на Донетчине: атакованы два района, в Дружковке двое раненых. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Белозерском разрушены 3 многоэтажных дома и 9 повреждены.

В Доброполье поврежден частный дом.

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Краматорский район

В Николаевке повреждены 8 многоэтажных домов и 25 частных домов.

В Славянске повреждены многоэтажный дом, 5 частных домов, 2 автомобиля и газопровод.

В Мирной Долине Александровской громады повреждено зернохранилище.

В Новодонецком повреждено многоэтажное здание; в Курицино — предприятие; в Самийловке — частный дом и автомобиль.

В Дружковке ранены 2 человека, поврежден частный дом.

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Отмечается, что с линии фронта эвакуированы 427 человек, в том числе 29 детей.

Последствия обстрелов

Последствия вражеских ударов показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.

















