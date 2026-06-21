Доба на Донеччині: атаковано два райони, у Дружківці двоє поранених. ФОТОрепортаж
Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 21 червня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Білозерському зруйновано 3 багатоповерхівки і 9 пошкоджено.
- У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.
Краматорський район
- У Миколаївці пошкоджено 8 багатоповерхівок і 25 приватних будинків.
- У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, 5 приватних будинків, 2 автівки і газогін.
- У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено зерносховище.
- У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку; у Курициному — підприємство; у Самійлівці — приватний будинок і автомобіль.
- У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.
Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 427 людей, зокрема 29 дітей.
Наслідки обстрілів
Наслідки ворожих ударів показали в ГУ Нацполіції в Донецькій області.
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