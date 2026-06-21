УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9177 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
116 0

Доба на Донеччині: атаковано два райони, у Дружківці двоє поранених. ФОТОрепортаж

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 21 червня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

  • У Білозерському зруйновано 3 багатоповерхівки і 9 пошкоджено.
  • У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Донеччини: у Краматорську троє загиблих, є поранені. ФОТО

Краматорський район

  • У Миколаївці пошкоджено 8 багатоповерхівок і 25 приватних будинків.
  • У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку, 5 приватних будинків, 2 автівки і газогін.
  • У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено зерносховище.
  • У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку; у Курициному — підприємство; у Самійлівці — приватний будинок і автомобіль.
  • У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

Читайте: РФ втратила два батальйони під Костянтинівкою за місяць, - 100 ОМБр

Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 427 людей, зокрема 29 дітей.

Наслідки обстрілів

Наслідки ворожих ударів показали в ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (34617) Донецька область (11364) Краматорський район (1285) Покровський район (1789) Дружківка (170)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 