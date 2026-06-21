Россияне атаковали Виннитчину: повреждены дома, автомобили и дом культуры. ФОТОрепортаж
В результате сегодняшней атаки в одном из сел Винницкой области зафиксированы разрушения.
Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.
Повреждения
Отмечается, что повреждены два дома, два автомобиля и забор. Выбиты окна, повреждена шиферная кровля.
Взрывная волна задела и местный дом культуры — там тоже повреждено остекление окон.
Комиссия громады уже приступила к обследованию и фиксации повреждений для дальнейшего восстановления.
Пострадавших нет
Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия ударов
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