Россияне атаковали Виннитчину: повреждены дома, автомобили и дом культуры. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшней атаки в одном из сел Винницкой области зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, передает Цензор.НЕТ.

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Повреждения

Отмечается, что повреждены два дома, два автомобиля и забор. Выбиты окна, повреждена шиферная кровля.

Взрывная волна задела и местный дом культуры — там тоже повреждено остекление окон.

Комиссия громады уже приступила к обследованию и фиксации повреждений для дальнейшего восстановления.

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Пострадавших нет

Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

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Последствия ударов







