Росіяни атакували Вінничину: пошкоджено будинки, авто та будинок культури. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішньої атаки в одному із сіл Вінницької області є руйнування.

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкодження

Зазначається, що пошкоджено два будинки, два автомобілі та паркан. Вибиті вікна, пошкоджено шиферне покриття.

Вибухова хвиля зачепила й місцевий будинок культури – там теж пошкоджено скління вікон.

Комісія громади вже розпочала обстеження та фіксацію пошкоджень для подальшого відновлення.

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Без постраждалих

Повідомляється, що минулося без жертв і травмованих.

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Наслідки ударів







