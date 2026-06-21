1 196 1
Росіяни атакували Вінничину: пошкоджено будинки, авто та будинок культури. ФОТОрепортаж
Унаслідок сьогоднішньої атаки в одному із сіл Вінницької області є руйнування.
Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.
Пошкодження
Зазначається, що пошкоджено два будинки, два автомобілі та паркан. Вибиті вікна, пошкоджено шиферне покриття.
Вибухова хвиля зачепила й місцевий будинок культури – там теж пошкоджено скління вікон.
Комісія громади вже розпочала обстеження та фіксацію пошкоджень для подальшого відновлення.
Без постраждалих
Повідомляється, що минулося без жертв і травмованих.
Наслідки ударів
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль