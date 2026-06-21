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Новини Фото Обстріли Вінниччини
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Росіяни атакували Вінничину: пошкоджено будинки, авто та будинок культури. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішньої атаки в одному із сіл Вінницької області є руйнування.

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкодження

Зазначається, що пошкоджено два будинки, два автомобілі та паркан. Вибиті вікна, пошкоджено шиферне покриття.

Вибухова хвиля зачепила й місцевий будинок культури – там теж пошкоджено скління вікон.

Комісія громади вже розпочала обстеження та фіксацію пошкоджень для подальшого відновлення.

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Без постраждалих

Повідомляється, що минулося без жертв і травмованих.

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Наслідки ударів

Обстріли Вінниччини
Обстріли Вінниччини
Обстріли Вінниччини
Обстріли Вінниччини

Автор: 

Вінницька область (1171) обстріл (34617)
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