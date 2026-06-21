РФ випустила близько 2200 дронів, понад 1800 КАБів та 87 ракет по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижні російські війська продовжували атакувати територію України ударними дронами, керованими авіаційними бомбами та ракетами різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Як зазначається, лише за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали. У Полтаві внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей.

Також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина.

Постійно під ударами дронів наші прифронтові та прикордонні громади.

"Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні", - повідомив президент.

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Підтримка України

За словами Зеленського, дійсно має значення, що на тлі цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту.

"Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

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