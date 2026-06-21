Россия за неделю выпустила по Украине около 2200 дронов, более 1800 КАБ и 87 ракет, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели российские войска продолжали наносить удары по территории Украины с помощью ударных дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Как отмечается, только за вчерашний день в результате российских ударов КАБами в Запорожье погибли пять человек, еще 26 пострадали. В Полтаве в результате обстрела, к сожалению, погибли два человека и 12 пострадали, среди них шестеро детей.
Также под обстрелами находились Днепровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Донецкая, Кировоградская и Ривненская области.
Наши прифронтовые и приграничные громады постоянно подвергаются ударам дронов.
"Всего за эту неделю россияне выпустили около 2200 ударных дронов, более 1800 управляемых авиационных бомб и 87 ракет различных типов по Украине", — сообщил президент.
Поддержка Украины
По словам Зеленского, действительно имеет значение, что на фоне этих атак саммиты G7 и Европейского совета, заседания UDCG были результативными и принесли новые вклады в укрепление нашей защиты.
"Я благодарен партнерам за единство. Теперь не менее важно быстро все реализовать, прежде всего поставки ракет ПВО, чтобы новые вклады обеспечили реальную защиту жизней от постоянных российских ударов. Спасибо всем, кто помогает", — добавил он.
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