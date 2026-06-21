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Новини Фото Обстріли Сумщини Атака на рятувальників
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Унаслідок повторного удару РФ по місцю гасіння пожежі на Сумщині зайнялася пожежна автоцистерна, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Шосткинському районі Сумської області внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, рятувальники не постраждали.

Також через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення дістали 6 людей. Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків", - наголосили в службі.

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Що передувало

Нагадаємо, учора, 20 червня, російські окупанти атакували сімома КАБами околиці Сум. Відомо про одного загиблого і трьох поранених.

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Наслідки удару

Через повторний удар зайнялася пожежна автоцистерна
Через повторний удар зайнялася пожежна автоцистерна
Через повторний удар зайнялася пожежна автоцистерна
Через повторний удар зайнялася пожежна автоцистерна

Автор: 

обстріл (34617) Сумська область (4802) ДСНС (5367) Шосткинський район (170)
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