Унаслідок повторного удару РФ по місцю гасіння пожежі на Сумщині зайнялася пожежна автоцистерна, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Шосткинському районі Сумської області внаслідок повторного російського удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, рятувальники не постраждали.
Також через комбіновані обстріли у Сумах пошкоджено житловий сектор, поранення дістали 6 людей. Рятувальники евакуювали понад 50 мешканців із пошкодженого будинку, ліквідовували пожежі та обстежували території.
"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати підрозділи ДСНС під час виконання обов'язків", - наголосили в службі.
Що передувало
Нагадаємо, учора, 20 червня, російські окупанти атакували сімома КАБами околиці Сум. Відомо про одного загиблого і трьох поранених.
Наслідки удару
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