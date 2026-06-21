Из-за повторного удара РФ по месту тушения пожара на Сумщине загорелась пожарная автоцистерна, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Шосткинском районе Сумской области в результате повторного российского удара по месту тушения пожара загорелась пожарная автоцистерна.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, спасатели не пострадали.
Также в результате комбинированных обстрелов в Сумах поврежден жилой сектор, ранения получили 6 человек. Спасатели эвакуировали более 50 жителей из поврежденного дома, ликвидировали пожары и обследовали территории.
"Враг продолжает целенаправленно атаковать подразделения ГСЧС во время выполнения ими служебных обязанностей", — подчеркнули в службе.
Что предшествовало
Напомним, вчера, 20 июня, российские оккупанты атаковали семью КАБами окрестности Сум. Известно об одном погибшем и трёх раненых.
Последствия удара
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