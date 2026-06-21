Три человека ранены в результате российского удара по Славянску. ФОТО

Сегодня, 21 июня, около 10:20, российские войска в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне атаковали спальный микрорайон города из РСЗО.

Повреждены многоэтажные дома.

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Пострадавшие

На данный момент известно о трёх пострадавших. 89-летняя женщина госпитализирована. Ещё двум людям оказана амбулаторная помощь.

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Последствия ударов



