Три человека ранены в результате российского удара по Славянску. ФОТО
Сегодня, 21 июня, около 10:20, российские войска в очередной раз обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне атаковали спальный микрорайон города из РСЗО.
Повреждены многоэтажные дома.
Пострадавшие
На данный момент известно о трёх пострадавших. 89-летняя женщина госпитализирована. Ещё двум людям оказана амбулаторная помощь.
Последствия ударов
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль