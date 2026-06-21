Три людини поранені внаслідок російського удару по Слов’янську. ФОТО
Сьогодні, 21 червня, близько 10:20, російські війська вчергове обстріляли Словʼянськ у Донецькій області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни атакували спальний мікрорайон міста з РСЗВ.
Пошкоджено багатоповерхові будинки.
Поранені
На цей час відомо про трьох постраждалих. 89-річна жінка госпіталізована. Ще двом людям допомога надана амбулаторно.
Наслідки ударів
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