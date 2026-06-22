Российский дрон попал в жилой дом в Черниговской области: пострадали отец и дочь. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 22 июня, ранним утром "гербера" атаковала обычный дом в Борзне Нежинского района Черниговской области. Дом загорелся.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть пострадавшие

Как отмечается, пострадал 45-летний мужчина, у его 14-летней дочери - острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте. Лечатся амбулаторно.

Читайте также: Россияне нанесли удары по школе и дому культуры в Черниговской области, - ОГА

Обстрелы за сутки

По данным ОВА, в течение суток враг обстреливал Новгород-Северский район.

В селе Понорницкой громады в результате удара БПЛА повреждены окна в домах.

В селе Коропской громады загорелась сухая трава.

Был нанесен удар "молнией" по селу Семеновской громады - повреждены трактор и хозяйственная постройка.

В самой Семеновке FPV-дроны атаковали пилораму, здание железнодорожной станции, частный дом и легковой автомобиль.

Утром россияне нанесли удар дроном по территории лицея в Новгороде-Северском - выбиты окна и двери.

В Остре в результате вражеской атаки повреждена крыша дома.

Как сообщает Чаус, были также попадания по энергообъектам.











Читайте также: Рашисты нанесли удар по лицею в Черниговской области, который недавно восстановили после ударов РФ. ФОТОрепортаж