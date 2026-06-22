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Російський дрон влучив у житловий будинок на Чернігівщині: постраждали батько та донька. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, рано вранці "гербера" атакувала звичайний будинок у Борзні на Ніжинщині Чернігівської області. Оселя загорілася.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, постраждав 45-річний чоловік, у його 14-річної доньки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Лікуються амбулаторно.

Також читайте: Росіяни вдарили по школі та будинку культури на Чернігівщині, - ОВА

Обстріли за добу

За даними ОВА, упродовж усієї доби ворог обстрілював Новгород-Сіверський район.

  • У селі Понорницької громади через удар БпЛА пошкоджені вікна в будинках.
  • У селі Коропської громади загорілася суха трава.
  • Був удар "молнії" по селу Семенівської громади - пошкоджений трактор і господарча споруда.
  • У самій Семенівці FPV-дрони атакували пилораму, будівлю залізничної станції, приватний будинок і легковик.
  • Зранку росіяни ударним дроном поцілили по території ліцею в Новгороді-Сіверському - вибиті вікна й двері.
  • В Острі унаслідок ворожої атаки пошкоджений дах будинку.

Як інформує Чаус, були також влучання по енергообʼєктах.

обстріли Чернігівщини
обстріли Чернігівщини
обстріли Чернігівщини
обстріли Чернігівщини
обстріли Чернігівщини

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Чернігівська область (1456) Ніжинський район (65) Остер (1) Борзна (1)
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