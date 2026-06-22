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Угрожал полицейским автоматическим оружием: 26-летний мужчина задержан на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, угрожавшего полицейским автоматическим оружием. Была объявлена специальная операция "Гром".

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Сегодня, 22 июня, около 15:30 в полицию поступило сообщение о совершении домашнего насилия в одном из частных домовладений в селе Ставище Каменец-Подольского района.

Во время реагирования на вызов сотрудники патрульной полиции прибыли по указанному адресу. На месте происшествия к правоохранителям вышел мужчина, одетый в бронежилет и вооруженный автоматическим оружием. Он направил оружие в сторону полицейских и начал угрожать.

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  • С целью недопущения эскалации ситуации и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции отошли на безопасное расстояние. Для задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция "Гром", сообщили в полиции.

Задержание мужчины

На место выехали спецназовцы, переговорщики, специалисты Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области во главе с начальником Иваном Ищенко.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. В ходе операции никто не пострадал. Полицейские работают с сожительницей задержанного — на данный момент женщине уже ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.

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В Хмельницкой области мужчина угрожал полицейским автоматом
В Хмельницкой области мужчина угрожал полицейским автоматом

Автор: 

оружие (10803) Нацполиция (17656) Хмельницкая область (1148) Каменец-Подольский район (10) Ставище (1)
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Топ комментарии
+4
По всей видимости бывший военный. Возможно дезертир. Пару дней назад в Николаеве случилась страшная трагедия. В стоящую на светофоре машину citroën c3 на бешеной скорости сзади влупилась audi. От дикого удара погибла женщина 50 лет, её дочь 17 лет, а вторая дочь в реанимации. Ужаса добавляет то что мама везла их с выпускного вечера.. так вот сегодня оказалось, убийцей оказался защитник Мариуполя, который вернулся из плена. Был пьян в дым. Сегодня арестовали.. молох войны продолжает собирать свои страшные жертвы. Результаты выбора апреля девятнадцатого года.. хотя 73% инвалидов взаимосвязи не видит.
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22.06.2026 19:16 Ответить
+4
А до вибору 19-го військові не пили і п"яні на машинах не їздили? Ти вже до того здурів, що скоро "вибір 19-го" буде винен у тому,що ти до туалету не встигаєш добігати...
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22.06.2026 20:00 Ответить
+2
а начальник це підорок у джинсиках з смартфоном?
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22.06.2026 19:38 Ответить

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