Угрожал полицейским автоматическим оружием: 26-летний мужчина задержан на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, угрожавшего полицейским автоматическим оружием. Была объявлена специальная операция "Гром".

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Сегодня, 22 июня, около 15:30 в полицию поступило сообщение о совершении домашнего насилия в одном из частных домовладений в селе Ставище Каменец-Подольского района.

Во время реагирования на вызов сотрудники патрульной полиции прибыли по указанному адресу. На месте происшествия к правоохранителям вышел мужчина, одетый в бронежилет и вооруженный автоматическим оружием. Он направил оружие в сторону полицейских и начал угрожать.

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С целью недопущения эскалации ситуации и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции отошли на безопасное расстояние. Для задержания вооруженного мужчины была введена специальная полицейская операция "Гром", сообщили в полиции.

Задержание мужчины

На место выехали спецназовцы, переговорщики, специалисты Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области во главе с начальником Иваном Ищенко.

Злоумышленника удалось оперативно задержать. В ходе операции никто не пострадал. Полицейские работают с сожительницей задержанного — на данный момент женщине уже ничего не угрожает. Следственные действия продолжаются.

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