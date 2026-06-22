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Новини Фото Погрози правоохоронцям
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Погрожував поліціянтам автоматичною зброєю: 26-річного чоловіка затримано на Хмельниччині. ФОТО

На Хмельниччині правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який погрожував поліціянтам автоматичною зброєю. Оголошувалася спеціальна операція "Грім".

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Сьогодні, 22 червня, близько 15:30 години до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства в одному з приватних домоволодінь у селі Ставище Кам’янець-Подільського району.

Під час реагування на виклик працівники патрульної поліції прибули за вказаною адресою. На місці події до правоохоронців вийшов чоловік, одягнений у бронежилет та озброєний автоматичною зброєю. Він спрямував зброю в бік поліцейських і почав погрожувати.

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  • З метою недопущення ескалації ситуації та забезпечення безпеки громадян працівники поліції відійшли на безпечну відстань. Для затримання озброєного чоловіка було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", повідомили у поліції.

Затримання чоловіка

На місце виїхали спецпризначенці, перемовники, фахівці Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області на чолі з начальником Іваном Іщенком.

Зловмисника вдалося оперативно затримати. У рамках проведення операції ніхто не постраждав. Поліцейські працюють зі співмешканкою затриманого — наразі жінці вже нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

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На Хмельниччині чоловік погрожував поліцейським автоматом
На Хмельниччині чоловік погрожував поліцейським автоматом

Автор: 

зброя (7296) Нацполіція (15869) Хмельницька область (1035) Кам’янець-Подільський район (10) Ставище (1)
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Топ коментарі
+4
По всей видимости бывший военный. Возможно дезертир. Пару дней назад в Николаеве случилась страшная трагедия. В стоящую на светофоре машину citroën c3 на бешеной скорости сзади влупилась audi. От дикого удара погибла женщина 50 лет, её дочь 17 лет, а вторая дочь в реанимации. Ужаса добавляет то что мама везла их с выпускного вечера.. так вот сегодня оказалось, убийцей оказался защитник Мариуполя, который вернулся из плена. Был пьян в дым. Сегодня арестовали.. молох войны продолжает собирать свои страшные жертвы. Результаты выбора апреля девятнадцатого года.. хотя 73% инвалидов взаимосвязи не видит.
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22.06.2026 19:16 Відповісти
+4
А до вибору 19-го військові не пили і п"яні на машинах не їздили? Ти вже до того здурів, що скоро "вибір 19-го" буде винен у тому,що ти до туалету не встигаєш добігати...
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22.06.2026 20:00 Відповісти
+2
а начальник це підорок у джинсиках з смартфоном?
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22.06.2026 19:38 Відповісти

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