Погрожував поліціянтам автоматичною зброєю: 26-річного чоловіка затримано на Хмельниччині. ФОТО

На Хмельниччині правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який погрожував поліціянтам автоматичною зброєю. Оголошувалася спеціальна операція "Грім".

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

Сьогодні, 22 червня, близько 15:30 години до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства в одному з приватних домоволодінь у селі Ставище Кам’янець-Подільського району.

Під час реагування на виклик працівники патрульної поліції прибули за вказаною адресою. На місці події до правоохоронців вийшов чоловік, одягнений у бронежилет та озброєний автоматичною зброєю. Він спрямував зброю в бік поліцейських і почав погрожувати.

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З метою недопущення ескалації ситуації та забезпечення безпеки громадян працівники поліції відійшли на безпечну відстань. Для затримання озброєного чоловіка було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім", повідомили у поліції.

Затримання чоловіка

На місце виїхали спецпризначенці, перемовники, фахівці Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області на чолі з начальником Іваном Іщенком.

Зловмисника вдалося оперативно затримати. У рамках проведення операції ніхто не постраждав. Поліцейські працюють зі співмешканкою затриманого — наразі жінці вже нічого не загрожує. Слідчі дії тривають.

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