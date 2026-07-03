РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10003 посетителя онлайн
Новости Фото Атака на Запорожье
3 845 28

Россияне ударили по Запорожью: двое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 3 июля, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения.

Смотрите также: РФ атаковала в Запорожье фитнес-центр и жилой дом: четверо человек ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жертвы атаки

Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти раненых.

Читайте также: РФ нанесла удар по терминалу логистической компании в Запорожье

Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество раненых из-за атак россиян по Запорожью растет.

Вследствие вражеских обстрелов на различных локациях города в общей сложности ранены 7 человек, среди них - 11-летний ребенок.

Все находятся под наблюдением медиков.

К сожалению, погибли двое мужчин.

Обновленная информация

В 20:02 Федров сообщил, что количество пострадавших возросло до 17, два человека погибли.

Старшему раненому 76 лет, самый молодой - это 11-летний мальчик. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обновленная информация

По состоянию на 21:25 известно о 21 пострадавшем вследствие вражеской атаки на Запорожье.

Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

В настоящее время в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.

Последствия атак

Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю
Удари РФ по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (3006) обстрел (33659) Запорожская область (4554) Запорожский район (682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ніхера Зелебобік з Михуилом Федоровим та Сирським з КАБами зробити не може. Де ППО, де чудо-ракети з літаків, ніхто не знає.
показать весь комментарий
03.07.2026 17:57 Ответить
+5
Скільки це буде продовжуватися?
показать весь комментарий
03.07.2026 18:26 Ответить
+5
Ну, ответ очевиден-пока война закончится. Зеленский делает, шо может, 24/7, даже в Ирландию поехал. Все збс.
показать весь комментарий
03.07.2026 18:33 Ответить

Загрузка...

 
 