Россияне ударили по Запорожью: двое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 3 июля, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения.
Жертвы атаки
Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти раненых.
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Позже Федоров сообщил, что количество раненых из-за атак россиян по Запорожью растет.
Вследствие вражеских обстрелов на различных локациях города в общей сложности ранены 7 человек, среди них - 11-летний ребенок.
Все находятся под наблюдением медиков.
К сожалению, погибли двое мужчин.
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В 20:02 Федров сообщил, что количество пострадавших возросло до 17, два человека погибли.
Старшему раненому 76 лет, самый молодой - это 11-летний мальчик. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
У пострадавших осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обновленная информация
По состоянию на 21:25 известно о 21 пострадавшем вследствие вражеской атаки на Запорожье.
Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.
В настоящее время в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.
Последствия атак
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