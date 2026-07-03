Россияне ударили по Запорожью: двое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 3 июля, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий. Повреждены помещения.

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Жертвы атаки

Есть предварительная информация о гибели одного человека и как минимум пяти раненых.

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Обновленная информация

Позже Федоров сообщил, что количество раненых из-за атак россиян по Запорожью растет.

Вследствие вражеских обстрелов на различных локациях города в общей сложности ранены 7 человек, среди них - 11-летний ребенок.

Все находятся под наблюдением медиков.

К сожалению, погибли двое мужчин.

Обновленная информация

В 20:02 Федров сообщил, что количество пострадавших возросло до 17, два человека погибли.

Старшему раненому 76 лет, самый молодой - это 11-летний мальчик. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших осколочные ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обновленная информация

По состоянию на 21:25 известно о 21 пострадавшем вследствие вражеской атаки на Запорожье.

Среди них двое детей: 12-летний мальчик и 16-летняя девушка.

В настоящее время в больнице находятся 12 человек: 9 госпитализированы, еще 3 - обследуются медиками. Среди раненых три человека в тяжелом состоянии.

Последствия атак

















