Россияне нанесли удар крылатой ракетой по Одесчине: ранен 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж
Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области днём 6 июля, пострадал трёхлетний ребёнок.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера, передает Цензор.НЕТ.
- В Одесском районе в результате вражеского обстрела с применением крылатой ракеты повреждены три частных жилых дома.
- К сожалению, пострадал ребенок — мальчик в возрасте 3 лет и 11 месяцев. Он госпитализирован в детскую больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.
- На месте происшествия продолжается ликвидация последствий, задействованы все соответствующие службы. Пострадавшему ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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