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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Россияне нанесли удар крылатой ракетой по Одесчине: ранен 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области днём 6 июля, пострадал трёхлетний ребёнок.

Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОГА Олега Кипера, передает Цензор.НЕТ.

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  • В Одесском районе в результате вражеского обстрела с применением крылатой ракеты повреждены три частных жилых дома.
  • К сожалению, пострадал ребенок — мальчик в возрасте 3 лет и 11 месяцев. Он госпитализирован в детскую больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.
  • На месте происшествия продолжается ликвидация последствий, задействованы все соответствующие службы. Пострадавшему ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Одесскому району
Российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Одесскому району
Российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Одесскому району
Российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Одесскому району

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Автор: 

Одесская область (4420) Кипер Олег (46)
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