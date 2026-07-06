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Новини Фото Обстріли Одещини
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Росіяни вдарили крилатою ракетою по Одещині: поранено 3-річного хлопчика. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини  вдень 6 липня, постраждала трирічна дитина.

Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, повідомляє Цензор.НЕТ.

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  • В Одеському районі внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням крилатої ракети пошкоджено три приватних житлових будинки.
  • На жаль, постраждала дитина — хлопчик віком 3 роки та 11 місяців. Його госпіталізовано до дитячої лікарні. Стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
  • На місці подій триває ліквідація наслідків, залучені всі відповідні служби. Постраждалій дитині надається вся необхідна медична допомога.

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Російські війська завдали удару крилатою ракетою по Одеському району
Російські війська завдали удару крилатою ракетою по Одеському району
Російські війська завдали удару крилатою ракетою по Одеському району
Російські війська завдали удару крилатою ракетою по Одеському району

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Автор: 

Одеська область (4168) Кіпер Олег (54)
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