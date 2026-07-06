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Росіяни вдарили крилатою ракетою по Одещині: поранено 3-річного хлопчика. ФОТОрепортаж
Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини вдень 6 липня, постраждала трирічна дитина.
Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, повідомляє Цензор.НЕТ.
- В Одеському районі внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням крилатої ракети пошкоджено три приватних житлових будинки.
- На жаль, постраждала дитина — хлопчик віком 3 роки та 11 місяців. Його госпіталізовано до дитячої лікарні. Стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
- На місці подій триває ліквідація наслідків, залучені всі відповідні служби. Постраждалій дитині надається вся необхідна медична допомога.
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