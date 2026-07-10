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Новости Фото Обстрел Краматорска
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Четыре человека погибли, в том числе 14-летний подросток, и 13 получили ранения вследствие атак РФ на Краматорскую громаду. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Сегодня, 10 июля, российские войска нанесли удары авиабомбами по Краматорской громаде, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, около 15:00 россияне сбросили на Краматорск и Беленкое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажный дом, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор.

Отмечается, что на местах ударов работают все ответственные службы.

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Жертвы ударов

Сообщается, что вследствие атак по Краматорской громаде по меньшей мере 4 человека погибли и 9 получили ранения.

Среди погибших — 14-летний подросток.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Окончательное число жертв и масштабы разрушений устанавливаются.

"Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять", — подчеркнул Филашкин.

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Позднее Филашкин написал, что вследствие атак по Краматорской громаде ранены уже 13 человек.

Последствия атаки

Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску

Автор: 

Краматорськ (2511) обстрел (33710) Донецкая область (12594) Краматорский район (1316) Беленькое (16)
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