Четыре человека погибли, в том числе 14-летний подросток, и 13 получили ранения вследствие атак РФ на Краматорскую громаду. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
Сегодня, 10 июля, российские войска нанесли удары авиабомбами по Краматорской громаде, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, около 15:00 россияне сбросили на Краматорск и Беленкое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажный дом, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор.
Отмечается, что на местах ударов работают все ответственные службы.
Жертвы ударов
Сообщается, что вследствие атак по Краматорской громаде по меньшей мере 4 человека погибли и 9 получили ранения.
Среди погибших — 14-летний подросток.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Окончательное число жертв и масштабы разрушений устанавливаются.
"Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять", — подчеркнул Филашкин.
Позднее Филашкин написал, что вследствие атак по Краматорской громаде ранены уже 13 человек.
Последствия атаки
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