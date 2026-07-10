Чотири людини загинули, зокрема 14-річний хлопець, і 13 поранені внаслідок атак РФ на Краматорську громаду. ФОТОрепортаж (оновлено)
Сьогодні, 10 липня, російські війська завдали ударів авіабомбами по Краматорській громаді, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна - у крамницю, а решта - у приватний сектор.
Зазначається, що на місцях ударів працюють всі відповідальні служби.
Жертви ударів
Повідомляється, що внаслідок атак по Краматорській громаді щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені.
Серед загиблих - 14-річний хлопець.
Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюються.
"Росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ні створити, ні зрозуміти", - наголосив Філашкін.
Пізнішне Філашкін написав, що внаслідок атак по Краматорській громаді поранені вже 13 осіб.
Наслідки атаки
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