Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 417 770 человек (+1 490 за сутки), 12 116 танков, 45 754 артсистемы, 24 922 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 416 280 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 417 770 (+1 490) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 116 (+8) шт.
- боевых бронированных машин — 24 922 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 45 754 (+74) шт.
- РСЗО — 1 924 (+1) ед.
- средства ПВО — 1 485 (+4) ед.
- самолетов — 437 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 868 (+3) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 401 925 (+1 294) шт.
- крылатые ракеты — 4 887 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 118 610 (+361) шт.
- специальная техника — 4 402 (+0) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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