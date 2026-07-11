Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 417 770 человек (+1 490 за сутки), 12 116 танков, 45 754 артсистемы, 24 922 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 416 280 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 417 770 (+1 490) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 116 (+8) шт.

боевых бронированных машин — 24 922 (+10) шт.

артиллерийских систем — 45 754 (+74) шт.

РСЗО — 1 924 (+1) ед.

средства ПВО — 1 485 (+4) ед.

самолетов — 437 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 868 (+3) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 401 925 (+1 294) шт.

крылатые ракеты — 4 887 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 118 610 (+361) шт.

специальная техника — 4 402 (+0) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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