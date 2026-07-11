Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 417 770 осіб (+1 490 за добу), 12 116 танків, 45 754 артсистеми, 24 922 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 416 280 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 417 770 (+1 490) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 116 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 24 922 (+10) од.
- артилерійських систем - 45 754 (+74) од.
- РСЗВ - 1 924 (+1) од.
- засоби ППО - 1 485 (+4) од.
- літаків - 437 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 868 (+3) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 401 925 (+1 294) од.
- крилаті ракети - 4 887 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 118 610 (+361) од.
- спеціальна техніка - 4 402 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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