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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 417 770 осіб (+1 490 за добу), 12 116 танків, 45 754 артсистеми, 24 922 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 416 280 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 417 770 (+1 490) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 116 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 24 922 (+10) од.
  • артилерійських систем - 45 754 (+74) од.
  • РСЗВ - 1 924 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 485 (+4) од.
  • літаків - 437 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 868 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 401 925 (+1 294) од.
  • крилаті ракети - 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 118 610 (+361) од.
  • спеціальна техніка - 4 402 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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армія рф (21496) Генштаб ЗС (8633) ліквідація (4825)
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