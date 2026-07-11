Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 417 770 осіб (+1 490 за добу), 12 116 танків, 45 754 артсистеми, 24 922 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 416 280 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 417 770 (+1 490) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 116 (+8) од.

бойових броньованих машин - 24 922 (+10) од.

артилерійських систем - 45 754 (+74) од.

РСЗВ - 1 924 (+1) од.

засоби ППО - 1 485 (+4) од.

літаків - 437 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 868 (+3) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 401 925 (+1 294) од.

крилаті ракети - 4 887 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 118 610 (+361) од.

спеціальна техніка - 4 402 (+0) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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