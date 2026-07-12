РФ обстреляла Днепропетровщину более 40 раз 12 июля: пятеро раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж
12 июля российские войска более 40 раз обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали пять человек и была повреждена гражданская инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОВА Александра Ганжи в Telegram.
Массированные атаки по районам области
По словам Ганжи, враг применял беспилотники и артиллерию и атаковал четыре района области.
В Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин. Также разрушен гараж.
Последствия ударов и новые раненые
Помимо четырех пострадавших днем, ранение получила еще и 69-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Также под ударами оказались Кривой Рог и Зеленодольская громада в Криворожском районе. Там повреждена инфраструктура, частные дома и автомобиль.
В Пятихатской громаде Каменского района загорелось поле с пшеницей. В Межевской громаде Синельниковского района загорелся частный дом.
- Ранее сообщалось, что в результате атаки российских дронов в Сумской области пострадали две женщины.
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