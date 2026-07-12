РФ обстреляла Днепропетровщину более 40 раз 12 июля: пятеро раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

12 июля российские войска более 40 раз обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали пять человек и была повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы ОВА Александра Ганжи в Telegram.

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Массированные атаки по районам области

По словам Ганжи, враг применял беспилотники и артиллерию и атаковал четыре района области.

В Никопольском районе под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин. Также разрушен гараж.

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Последствия ударов и новые раненые

Помимо четырех пострадавших днем, ранение получила еще и 69-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Также под ударами оказались Кривой Рог и Зеленодольская громада в Криворожском районе. Там повреждена инфраструктура, частные дома и автомобиль.

В Пятихатской громаде Каменского района загорелось поле с пшеницей. В Межевской громаде Синельниковского района загорелся частный дом.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских дронов в Сумской области пострадали две женщины.

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