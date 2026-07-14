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Россия атаковала Черниговщину и Сумщину: шестеро пострадавших, повреждены десятки гражданских объектов. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 июля российские войска нанесли удар по Черниговской и Сумской областям с помощью ударных беспилотников. В результате обстрелов пострадали шесть человек, были повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины и полицию Сумской области.

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В Черниговской области дрон попал в жилой дом

Под утро российский беспилотник атаковал жилой дом в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Травмы получили две женщины. Пострадавших госпитализировали.

Удар по Черниговской области 14 июля
Удар по Черниговской области 14 июля
Удар по Черниговской области 14 июля
Удар по Черниговской области 14 июля

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В Сумской области за сутки зафиксировали 66 вражеских ударов

В течение суток российские войска нанесли 66 ударов по территории Сумской области, применяя различные виды вооружения.

В Шосткинской громаде после попадания вражеского беспилотника в жилой дом острую стрессовую реакцию получила 86-летняя женщина.

В Зноб-Новгородской громаде в результате удара БПЛА по автомобилю ранен 43-летний мужчина.

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Кроме того, к медикам обратились еще двое жителей Сумской громады, пострадавшие во время предыдущих российских атак: 38-летний мужчина после удара беспилотника 12 июля и 37-летняя женщина после авиаудара управляемыми авиабомбами 11 июля.

По данным полиции, в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, транспорт, объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также образовательные и культурные учреждения.

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

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обстрел (33764) Сумская область (4339) Черниговская область (1623)
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