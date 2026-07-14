Россия атаковала Черниговщину и Сумщину: шестеро пострадавших, повреждены десятки гражданских объектов. ФОТОрепортаж

В ночь на 14 июля российские войска нанесли удар по Черниговской и Сумской областям с помощью ударных беспилотников. В результате обстрелов пострадали шесть человек, были повреждены жилые дома, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины и полицию Сумской области.

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В Черниговской области дрон попал в жилой дом

Под утро российский беспилотник атаковал жилой дом в Нежинском районе Черниговской области. В результате удара возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Травмы получили две женщины. Пострадавших госпитализировали.









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В Сумской области за сутки зафиксировали 66 вражеских ударов

В течение суток российские войска нанесли 66 ударов по территории Сумской области, применяя различные виды вооружения.

В Шосткинской громаде после попадания вражеского беспилотника в жилой дом острую стрессовую реакцию получила 86-летняя женщина.

В Зноб-Новгородской громаде в результате удара БПЛА по автомобилю ранен 43-летний мужчина.

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Кроме того, к медикам обратились еще двое жителей Сумской громады, пострадавшие во время предыдущих российских атак: 38-летний мужчина после удара беспилотника 12 июля и 37-летняя женщина после авиаудара управляемыми авиабомбами 11 июля.

По данным полиции, в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, транспорт, объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также образовательные и культурные учреждения.





