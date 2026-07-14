Росія атакувала Чернігівщину та Сумщину: шестеро постраждалих, пошкоджено десятки цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 липня російські війська атакували Чернігівську та Сумську області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України та поліцію Сумської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Чернігівщині дрон влучив у житловий будинок

Під ранок російський безпілотник атакував житловий будинок у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Травм зазнали двоє жінок. Постраждалих госпіталізували.









Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атаки РФ понад 60 тис. абонентів знеструмлені у Чернігові

На Сумщині за добу зафіксували 66 ворожих ударів

Протягом доби російські війська завдали 66 ударів по території Сумської області, застосовуючи різні види озброєння.

У Шосткинській громаді після влучання ворожого безпілотника в житловий будинок гостру реакцію на стрес отримала 86-річна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару БпЛА по автомобілю поранено 43-річного чоловіка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах після авіаудару РФ вже 43 постраждалих, п’ятеро у важкому стані, - ОВА. ФОТОрепортаж

Крім того, до медиків звернулися ще двоє жителів Сумської громади, які постраждали під час попередніх російських атак: 38-річний чоловік після удару безпілотника 12 липня та 37-річна жінка після авіаудару керованими авіабомбами 11 липня.

За даними поліції, внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також освітні й культурні заклади.





