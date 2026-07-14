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Росія атакувала Чернігівщину та Сумщину: шестеро постраждалих, пошкоджено десятки цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 липня російські війська атакували Чернігівську та Сумську області ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, пошкоджено житлові будинки, транспорт і об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України та поліцію Сумської області.

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На Чернігівщині дрон влучив у житловий будинок

Під ранок російський безпілотник атакував житловий будинок у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Травм зазнали двоє жінок. Постраждалих госпіталізували.

Удар по Чернігівщині 14 липня
Удар по Чернігівщині 14 липня
Удар по Чернігівщині 14 липня
Удар по Чернігівщині 14 липня

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На Сумщині за добу зафіксували 66 ворожих ударів

Протягом доби російські війська завдали 66 ударів по території Сумської області, застосовуючи різні види озброєння.

У Шосткинській громаді після влучання ворожого безпілотника в житловий будинок гостру реакцію на стрес отримала 86-річна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару БпЛА по автомобілю поранено 43-річного чоловіка.

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Крім того, до медиків звернулися ще двоє жителів Сумської громади, які постраждали під час попередніх російських атак: 38-річний чоловік після удару безпілотника 12 липня та 37-річна жінка після авіаудару керованими авіабомбами 11 липня.

За даними поліції, внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також освітні й культурні заклади.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (35137) Сумська область (4891) Чернігівська область (1417)
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