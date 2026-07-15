Готовил удары по энергетике Киевской и Черкасской областей: СБУ задержала корректировщика РФ. ФОТО
Задержан российский агент, который собирал координаты для новой серии ударов захватчиков по Киевской и Черкасской областям.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Больше всего врага интересовали объекты энергетической инфраструктуры, в частности опорные электроподстанции, питающие большую часть обоих регионов
Также мужчина пытался выявить и передать ФСБ геолокации логистических складов и боевых позиций украинской ПВО
Агент был своевременно разоблачен, его преступления задокументированы, а сам он задержан по месту жительства в Киевской области.
Кто работал на врага?
"Наведением вражеского огня занимался завербованный захватчиками местный сотрудник одной из агрокомпаний региона. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.
Установлено, что фигурант во время поездки к родственникам в Черкасскую область выявлял потенциальные "цели" и отмечал их расположение на Google-картах, чтобы передать ФСБ", - говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире агента изъят смартфон с доказательствами его переписки в мессенджере с куратором из ФСБ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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