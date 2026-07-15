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Готував удари по енергетиці Київщини та Черкащини: СБУ затримала коригувальника РФ. ФОТО

Затримано російського агента, який розвідував координати для нової серії ударів загарбників по Київській та Черкаській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Найбільше ворога цікавили об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема опорні електропідстанції, що живлять більшу частину обох регіонів

Також чоловік намагався виявити і передати ФСБ геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО

Агента було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано за місцем проживання на Київщині.

Готував удари РФ по Київщині та Черкащині: затримання агента ФСБ

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Хто працював на ворога?

"Наведенням ворожого вогню займався завербований загарбниками місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Встановлено, що фігурант під час поїздки до родичів на Черкащину виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати фсб", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у помешканні агента вилучено смартфон із доказами його листування у месенджері з куратором від ФСБ.

Готував удари РФ по Київщині та Черкащині: затримання агента ФСБ

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Київська область (4714) СБУ (14075) коригування (188) Черкаська область (255)
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