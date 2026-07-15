Готував удари по енергетиці Київщини та Черкащини: СБУ затримала коригувальника РФ. ФОТО

Затримано російського агента, який розвідував координати для нової серії ударів загарбників по Київській та Черкаській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Найбільше ворога цікавили об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема опорні електропідстанції, що живлять більшу частину обох регіонів

Також чоловік намагався виявити і передати ФСБ геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО

Агента було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано за місцем проживання на Київщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по селу Гроза у 2023 році: заочно повідомлено про підозру п’ятьом особам із вищого командування ЗС РФ

Хто працював на ворога?

"Наведенням ворожого вогню займався завербований загарбниками місцевий працівник однієї з агрокомпаній регіону. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Встановлено, що фігурант під час поїздки до родичів на Черкащину виявляв потенційні "цілі" та позначав їх розташування на гугл-картах, щоб передати фсб", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у помешканні агента вилучено смартфон із доказами його листування у месенджері з куратором від ФСБ.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано ексслідчого з Сумщини, який шпигував для ФСБ та наводив удари РФ по прикордонню, - СБУ. ФОТО