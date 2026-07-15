Семерых интернет-агитаторов РФ задержали за антиукраинскую пропаганду, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала еще семерых прокремлёвских интернет-агитаторов в различных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооружённую агрессию РФ, призывали к захвату государственной власти и изменению границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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В Винницкой области разоблачили тиктокершу, распространявшую кремлевскую пропаганду

Так, в Винницкой области разоблачили пропагандистку, которая отрицала полномасштабное вторжение рашистов и навязывала кремлевские тезисы о "внутреннем гражданском конфликте" в Украине.

Для распространения враждебной агитации фигурантка использовала собственный аккаунт в TikTok с аудиторией более 66 тысяч пользователей.

Кроме того, в своих постах злоумышленница призывала граждан поддержать врага в войне против нашего государства.

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В Полтавской области задержали пятерых сторонников РФ

В Полтавской области задержаны еще пять сторонников рашизма, которые распространяли кремлевскую пропаганду в Facebook и Telegram-каналах.

Среди них - предпринимательница из Кременчугского района, которая призывала рашистов нанести ракетный удар по правительственному кварталу столицы.

"Кроме того, эта пособница врага подстрекала граждан к захвату государственных учреждений и свержению конституционного строя в Украине", - добавили в СБУ.

Также на территории области разоблачены трое жителей Кременчуга, один из которых распространял фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.

Другие - навязывали провокационные тезисы с целью расшатывания внутренней обстановки в Украине в пользу РФ.

Еще один интернет-агент РФ - житель Полтавского района, который в Facebook оправдывал захват части территории нашего государства и призывал к полной оккупации Украины.

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В Херсоне разоблачили агитатора, который через Telegram поддерживал оккупантов

В Херсоне киберспециалисты СБУ задержали местного жителя, который через Telegram агитировал горожан к поддержке вооруженных группировок РФ и "присоединению" региона к стране-агрессору.

Для маскировки преступлений злоумышленник использовал фейковые аккаунты под различными псевдонимами.

Инициированные Службой безопасности судебные лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу РФ.

Что им грозит?

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.