Сімох інтернет-агітаторів РФ затримали за антиукраїнську пропаганду, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала ще сімох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та зміни меж держкордону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
На Вінниччині викрили тіктокерку, яка поширювала кремлівську пропаганду
Так, на Вінниччині викрито пропагандистку, яка заперечувала повномасштабне вторгнення рашистів і нав’язувала кремлівські тези про "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні.
Для поширення ворожої агітації фігурантка використовувала власний акаунт у ТікТоку із аудиторією понад 66 тисяч користувачів.
Крім цього, у своїх дописах зловмисниця закликала громадян підтримати ворога у війні проти нашої держави.
На Полтавщині затримали п'ятьох прихильників РФ
На Полтавщині затримано ще п’ятьох прихильників рашизму, які поширювали кремлівську пропаганду у Фейсбуку і Телеграм-каналах.
Серед них - підприємиця із Кременчуцького району, яка закликала рашистів завдати ракетного удару по урядовому кварталу столиці.
"Крім цього, поплічниця ворога підбурювала громадян до захоплення державних установ та повалення конституційного ладу в Україні", - додали в СБУ.
Також на території області викрито трьох мешканців Кременчука, один із яких поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуації на фронті.
Інші - нав’язували провокаційні тези для розхитування внутрішньої обстановки в Україні на користь рф.
Ще один інтернет-агент рф - мешканець Полтавського району, який у Фейсбуці виправдовував захоплення частини території нашої держави і закликав до повної окупації України.
У Херсоні викрили агітатора, який через Telegram підтримував окупантів
У Херсоні кіберфахівці СБУ затримали місцевого жителя, який через Телеграм агітував містян до підтримки збройних угруповань рф та "приєднання" регіону до складу країни-агресора.
Для маскування злочинів зловмисник використовував фейкові акаунти під різними псевдонімами.
Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.
Що загрожує?
Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Насправді цих вилупків як гнид на дворовій собаці. І тут їх вистачає.
А оце вже точно ознака цензури та диктатури.