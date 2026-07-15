Сімох інтернет-агітаторів РФ затримали за антиукраїнську пропаганду, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще сімох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, закликали до захоплення державної влади та зміни меж держкордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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На Вінниччині викрили тіктокерку, яка поширювала кремлівську пропаганду

Так, на Вінниччині викрито пропагандистку, яка заперечувала повномасштабне вторгнення рашистів і нав’язувала кремлівські тези про "внутрішній громадянський конфлікт" в Україні.

Для поширення ворожої агітації фігурантка використовувала власний акаунт у ТікТоку із аудиторією понад 66 тисяч користувачів.

Крім цього, у своїх дописах зловмисниця закликала громадян підтримати ворога у війні проти нашої держави.

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На Полтавщині затримали п'ятьох прихильників РФ

На Полтавщині затримано ще п’ятьох прихильників рашизму, які поширювали кремлівську пропаганду у Фейсбуку і Телеграм-каналах.

Серед них - підприємиця із Кременчуцького району, яка закликала рашистів завдати ракетного удару по урядовому кварталу столиці.

"Крім цього, поплічниця ворога підбурювала громадян до захоплення державних установ та повалення конституційного ладу в Україні", - додали в СБУ.

Також на території області викрито трьох мешканців Кременчука, один із яких поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуації на фронті.

Інші - нав’язували провокаційні тези для розхитування внутрішньої обстановки в Україні на користь рф.

Ще один інтернет-агент рф - мешканець Полтавського району, який у Фейсбуці виправдовував захоплення частини території нашої держави і закликав до повної окупації України.

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У Херсоні викрили агітатора, який через Telegram підтримував окупантів

У Херсоні кіберфахівці СБУ затримали місцевого жителя, який через Телеграм агітував містян до підтримки збройних угруповань рф та "приєднання" регіону до складу країни-агресора.

Для маскування злочинів зловмисник використовував фейкові акаунти під різними псевдонімами.

Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Що загрожує?

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.