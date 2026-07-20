Рашисты нанесли удар КАБом по Павлограду: двое погибших, 13 раненых, среди них – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 20 июля враг нанёс удар по Павлограду в Днепропетровской области. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности об атаке
Как отмечается, в состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин — 56 и 38 лет — и две женщины — 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалая девочка, сейчас проходят обследование.
В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Чем нанес удар враг?
Как, в свою очередь, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, Россия нанесла удар КАБом по Павлограду.
"К сожалению, для Павлограда это новая реальность. Поэтому прошу жителей Павлограда: не игнорируйте тревоги. Внимательно следите за сообщениями Воздушных сил и мониторинговых пабликов", — подчеркивает он.
Обновленная информация
По данным ОВА, до 13 увеличилось количество раненых из-за утренней атаки россиян на Павлоград.
11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных - 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.
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