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Новости Фото Удар по Павлограду
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Рашисты нанесли удар КАБом по Павлограду: двое погибших, 13 раненых, среди них – ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 20 июля враг нанёс удар по Павлограду в Днепропетровской области. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности об атаке

Как отмечается, в состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин — 56 и 38 лет — и две женщины — 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалая девочка, сейчас проходят обследование.

В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

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удар по Павлограду
удар по Павлограду
удар по Павлограду

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Чем нанес удар враг?

Как, в свою очередь, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, Россия нанесла удар КАБом по Павлограду.

"К сожалению, для Павлограда это новая реальность. Поэтому прошу жителей Павлограда: не игнорируйте тревоги. Внимательно следите за сообщениями Воздушных сил и мониторинговых пабликов", — подчеркивает он.

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Обновленная информация

По данным ОВА, до 13 увеличилось количество раненых из-за утренней атаки россиян на Павлоград.

11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных - 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

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обстрел (33842) Павлоград (239) жертвы (2285) КАБ (583) Днепропетровская область (5440) Павлоградский район (172)
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