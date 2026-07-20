Рашисти вдарили КАБом по Павлограду: двоє загиблих, 15 поранених, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 20 липня ворог завдав удару по Павлограду Дніпропетровської області. Дві людини загинули, ще вісім зазнали поранень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі щодо атаки

Як зазначається, у стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків - 56 і 38 років і дві жінки - 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження.

У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки.













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Чим поцілив ворог?

Як своєю чергою інформує голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, Росія вдарила КАБом по Павлограду.

"На жаль, для Павлограда це нова реальність. Тому прошу павлоградців: не ігноруйте тривоги. Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків", - наголошує він.

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Оновлена інформація

За даними ОВА, до 13 збільшилася кількість поранених через ранкову атаку росіян на Павлоград.

11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених - 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

За оновленими даними, уже 15 поранених через атаку росіян на Павлоград. 10 людей у лікарнях. Медики надають їм усю необхідну допомогу.













