Россия во второй раз за сутки нанесла удары КАБами по Запорожью: есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Днем 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые и нежилые здания в областном центре.

Последствия атаки











Что предшествовало?

Вечером 19 июля российские войска нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под обстрел попали жилые кварталы и промышленные объекты города. Зафиксировано четыре места попаданий.

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