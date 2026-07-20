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Новости Фото Обстрелы Запорожья
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Россия во второй раз за сутки нанесла удары КАБами по Запорожью: есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Днем 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые и нежилые здания в областном центре.

Последствия атаки

Россия во второй раз за сутки атаковала Запорожье КАБами: есть погибший и раненые
Россия во второй раз за сутки атаковала Запорожье КАБами: есть погибший и раненые
Россия во второй раз за сутки атаковала Запорожье КАБами: есть погибший и раненые
Россия во второй раз за сутки атаковала Запорожье КАБами: есть погибший и раненые
Россия во второй раз за сутки атаковала Запорожье КАБами: есть погибший и раненые
Что предшествовало?

Вечером 19 июля российские войска нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под обстрел попали жилые кварталы и промышленные объекты города. Зафиксировано четыре места попаданий.

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Запорожье (3036) обстрел (33842) Запорожская область (4600) КАБ (583) Запорожский район (712)
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