Россия во второй раз за сутки нанесла удары КАБами по Запорожью: есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж
Днем 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье управляемыми авиабомбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые и нежилые здания в областном центре.
Последствия атаки
Что предшествовало?
Вечером 19 июля российские войска нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Под обстрел попали жилые кварталы и промышленные объекты города. Зафиксировано четыре места попаданий.
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