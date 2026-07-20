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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росія вдруге за добу вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж

Вдень 20 липня російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські КАБи зруйнували та пошкодили житлові й нежитлові будівлі в обласному центрі.

Наслідки атаки

Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя КАБами: є загиблий і поранені
Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя КАБами: є загиблий і поранені
Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя КАБами: є загиблий і поранені
Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя КАБами: є загиблий і поранені
Росія вдруге за добу атакувала Запоріжжя КАБами: є загиблий і поранені
Що передувало?

Російські війська ввечері 19 липня завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали та промислові об'єкти міста. Зафіксовано чотири місця влучань.

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Автор: 

Запоріжжя (2689) обстріл (35213) Запорізька область (5131) КАБ (586) Запорізький район (721)
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