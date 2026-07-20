Росія вдруге за добу вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж
Вдень 20 липня російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Російські КАБи зруйнували та пошкодили житлові й нежитлові будівлі в обласному центрі.
Наслідки атаки
Що передувало?
Російські війська ввечері 19 липня завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали та промислові об'єкти міста. Зафіксовано чотири місця влучань.
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