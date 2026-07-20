Росія вдруге за добу вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж

Вдень 20 липня російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Російські КАБи зруйнували та пошкодили житлові й нежитлові будівлі в обласному центрі.

Наслідки атаки











Що передувало?

Російські війська ввечері 19 липня завдали 6 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Під обстріл потрапили житлові квартали та промислові об'єкти міста. Зафіксовано чотири місця влучань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Одесу, Миколаївщину, Херсонщину та Запоріжжя: є загиблі, десятки поранених