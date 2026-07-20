Морские учения Sea Breeze 2026 проходят в британском Портленде под руководством Украины и США, — Генштаб ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Портленде (Великобритания) продолжается активная фаза морской части ежегодных учений Sea Breeze.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Акцент на минной безопасности и практических действиях

Учения проходят под руководством США и Украины. В Генеральном штабе отмечают, что ключевой задачей является обеспечение минной безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Это необходимо для восстановления экономического потенциала Украины и безопасного осуществления внешнеэкономической деятельности. Именно поэтому Военно-морские силы Украины уделяют особое внимание подготовке к проведению противоминных операций.

В ходе учений корабли выполняют задачи по поиску и идентификации опасных объектов в море. Параллельно офицеры штаба отрабатывают алгоритмы планирования и управления такими операциями.

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Совместный опыт и подготовка к будущим операциям

В Генштабе отмечают, что обе составляющие учений имеют ключевое значение для дальнейшей подготовки. Речь идет о практических действиях в море и работе штабов.

Также подчеркивается важность приобретения опыта совместных действий в международной среде. Это может стать важным фактором в случае привлечения государств-партнеров к совместным противоминным операциям.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Ранее сообщалось, что в Великобритании за время полномасштабной войны обучение прошли более 68 тысяч бойцов ВСУ.

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