Морські навчання Sea Breeze 2026 проходять у британському Портланді під керівництвом України та США, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Активна фаза морської частини щорічних навчань Sea Breeze триває у Портланді у Великій Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Телеграм.

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Фокус на мінній безпеці та практичних діях

Навчання проходять під керівництвом США та України. У Генеральному штабі зазначають, що ключовим завданням є забезпечення мінної безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Це необхідно для відновлення економічного потенціалу України та безпечного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому Військово-морські сили України приділяють особливу увагу підготовці до проведення протимінних операцій.

Під час навчань кораблі виконують завдання з пошуку та ідентифікації небезпечних об’єктів у морі. Паралельно офіцери штабу відпрацьовують алгоритми планування та управління такими операціями.

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Спільний досвід і підготовка до майбутніх операцій

У Генштабі наголошують, що обидві складові навчань мають ключове значення для подальшої підготовки. Йдеться про практичні дії в морі та роботу штабів.

Також підкреслюється важливість набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі. Це може стати важливим фактором у разі залучення держав-партнерів до спільних протимінних операцій.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що у Британії за час повномасштабної війни навчання пройшли понад 68 тисяч бійців ЗСУ.

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