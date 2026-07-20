УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12327 відвідувачів онлайн
Новини Фото Навчання українських військових у Великій Британії
758 11

Морські навчання Sea Breeze 2026 проходять у британському Портланді під керівництвом України та США, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Активна фаза морської частини щорічних навчань Sea Breeze триває у Портланді у Великій Британії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Телеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фокус на мінній безпеці та практичних діях

Навчання проходять під керівництвом США та України. У Генеральному штабі зазначають, що ключовим завданням є забезпечення мінної безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Це необхідно для відновлення економічного потенціалу України та безпечного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому Військово-морські сили України приділяють особливу увагу підготовці до проведення протимінних операцій.

Під час навчань кораблі виконують завдання з пошуку та ідентифікації небезпечних об’єктів у морі. Паралельно офіцери штабу відпрацьовують алгоритми планування та управління такими операціями.

Також читайте: Британські компанії звинувачують у "контрабандному скандалі" на ринку тютюну в Україні, Борис Джонсон закликає до розслідування

Спільний досвід і підготовка до майбутніх операцій

У Генштабі наголошують, що обидві складові навчань мають ключове значення для подальшої підготовки. Йдеться про практичні дії в морі та роботу штабів.

Також підкреслюється важливість набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі. Це може стати важливим фактором у разі залучення держав-партнерів до спільних протимінних операцій.

Навчання ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Навчання ЗСУ у Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Навчання ЗСУ у Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Навчання ЗСУ у Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Навчання ЗСУ у Британії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
  • Раніше повідомлялося, що у Британії за час повномасштабної війни навчання пройшли понад 68 тисяч бійців ЗСУ.

Читайте: В "Армія+" оновили курс для військовослужбовців "Кібергігієна 2.0", - Міноборони

Автор: 

Велика Британія (6023) США (26964) навчання (723)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Дуже потужний жарт. 95 квартал відпочиває.
показати весь коментар
20.07.2026 19:29 Відповісти
+1
На першому фото декілька мінних тральщиків, що Британія нам передавала.
Але вони все ще не у Чорному морі.
показати весь коментар
20.07.2026 19:32 Відповісти
+1
В Британії потужний флот без лапок всяких. Один із найпотужніших у світі. І один із небагатьох глобальних.
показати весь коментар
20.07.2026 19:35 Відповісти

Завантаження...

 
 